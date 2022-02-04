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Руководители ведущих театров России выступили против изменения Основ культурной политики
4.2.2022 12:08
Фото: livejournal.com
Представители руководства ведущих отечественных театров выразили поддержку председателю Союза театральных деятелей (СТД) Александру Калягину.
Ране он вступил с критикой проекта по изменению Основ госполитики в культурной сфере, подготовленного Минкультуры и в конце прошлого года представленного к общественному обсуждению.
Глава СТД Александр Калягин ранее опубликовал открытое обращение, и его мнение решили поддержать представители руководства целого ряда отечественных театров. Соответствующее заявление подписали худрук МХТ им. Чехова Константин Хабенский, гендиректор Большого театра Владимир Урин и худрук Театра на Малой Бронной Константин Богомолов, а также многие другие известные театральные деятели.
С содержанием этого заявления можно ознакомиться на сайте СДТ. В частности, там отмечается, что предлагаемый Министерством культуры проект вряд ли сможет оказать позитивное влияние на общество. Авторы полагают, что документ никоим образом не поспособствует сохранению и приумножению духовно-нравственных ценностей россиян, равно как и формированию у них патриотизма и любви к Родине. Представители театральной среды считают, что в современной России уже имеется достаточно различных правовых актов для регулирования указанной сферы общественных отношений.
Ранее Калягин рассказал, что в ходе заседания секретариата союза все коллеги оказались единодушны: никакой нужды усиливать меры по сохранению традиционных ценностей в России сейчас нет. Мнение главы СТД цитировалось на официальном сайте Союза. Предложения по изменению Основ госполитики в культурной сфере предполагают, что поддержка образования и культуры невозможна без введения некого дополнительного контроля, отмечал Калягин.
Учитывая, что искусство должно отражать жизнь со всеми ее достоинствами и недостатками, такого рода меры, подчеркивал Калягин, помешают развитию российской культуры и будут препятствовать осуществлению творческих экспериментов. Глава СТД отметил, что эффективнее было бы создать Стратегию по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. В этом случае не возникнет необходимости в формировании нового органа идеологического контроля, с функциями которого достаточно хорошо справляется Министерство культуры РФ.
В своем обращении Александр Калягин также просил назвать авторов документа с поправками к существующим положениям в этой сфере. По данным ТАСС, проект обновленных "Основ государственной культурной политики России" был разработан НИИ культурного и природного наследия им. Лихачева. Учреждение возглавляет предприниматель и общественный деятель Владимир Аристархов, в период 2013-2018 годов занимавший пост первого замглавы Минкультуры России.
Напомним, основы государственной культурной политики были утверждены президентским указом Владимира Путина в 2014 году.
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