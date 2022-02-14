|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Проект о сохранении духовных ценностей может навредить культуре, считают кинематографисты
14.2.2022 18:10
Фото: vk.com
В предложенном варианте проект Основ госполитики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей может оказать негативное воздействие на культуру, считают известные отечественные кинематографисты. Коллективное послание, распространенное пресс-службой компании Art Pictures Studio, цитирует ТАСС.
Кинематографисты подчеркивают, что документ подразумевает контроль на основе формальных признаков, а это может повлечь за собой существенное ухудшение качества отечественной кинопродукции. Среди тех, кто подписался под коллективным обращением - Александр Сокуров, Павел Лунгин, Владимир Хотиненко, Павел Чухрай, Андрей Звягинцев, Авдотья Смирнова, Александр Роднянский, Алексей Герман-младший, Федор Бондарчук и другие видные деятели - в общей сложности свыше тридцати кинорежиссеров и продюсеров.
Представители отечественного кинематографа выражают серьезную обеспокоенность по поводу планов принятия этого проекта, который в его нынешнем виде не представляется возможным считать "полезным инструментом" защиты указанных культурно-исторических ценностей. Послание было адресовано главе Минкультуры России Ольге Любимовой.
В письме также подчеркивается, что падение качества отечественного кино способно "отвернуть" современных зрителей от российских фильмов и сериалов. В результате россияне, как происходило около десяти-пятнадцати лет назад, вновь будут более заинтересованы в просмотре иностранной кинопродукции. Все усилия, которые прилагала отрасль и государство за последние годы, в итоге будут сведены к нулю.
По мнению кинематографистов, количество уже имеющихся в РФ законодательных актов является достаточным в целях регулирования госфинансирования культурной сферы.
Ранее представители руководства ведущих отечественных театров выразили поддержку председателю Союза театральных деятелей (СТД) Александру Калягину, который выступил с критикой документа. Соответствующее заявление в начале февраля подписали худрук МХТ им. Чехова Константин Хабенский, гендиректор Большого театра Владимир Урин и худрук Театра на Малой Бронной Константин Богомолов, а также многие другие известные деятели.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|