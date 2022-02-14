Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Проект о сохранении духовных ценностей может навредить культуре, считают кинематографисты

14.2.2022 18:10

Фото: vk.com



В предложенном варианте проект Основ госполитики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей может оказать негативное воздействие на культуру, считают известные отечественные кинематографисты. Коллективное послание, распространенное пресс-службой компании Art Pictures Studio, цитирует ТАСС.



Кинематографисты подчеркивают, что документ подразумевает контроль на основе формальных признаков, а это может повлечь за собой существенное ухудшение качества отечественной кинопродукции. Среди тех, кто подписался под коллективным обращением - Александр Сокуров, Павел Лунгин, Владимир Хотиненко, Павел Чухрай, Андрей Звягинцев, Авдотья Смирнова, Александр Роднянский, Алексей Герман-младший, Федор Бондарчук и другие видные деятели - в общей сложности свыше тридцати кинорежиссеров и продюсеров.



Представители отечественного кинематографа выражают серьезную обеспокоенность по поводу планов принятия этого проекта, который в его нынешнем виде не представляется возможным считать "полезным инструментом" защиты указанных культурно-исторических ценностей. Послание было адресовано главе Минкультуры России Ольге Любимовой.



В письме также подчеркивается, что падение качества отечественного кино способно "отвернуть" современных зрителей от российских фильмов и сериалов. В результате россияне, как происходило около десяти-пятнадцати лет назад, вновь будут более заинтересованы в просмотре иностранной кинопродукции. Все усилия, которые прилагала отрасль и государство за последние годы, в итоге будут сведены к нулю.



По мнению кинематографистов, количество уже имеющихся в РФ законодательных актов является достаточным в целях регулирования госфинансирования культурной сферы.



Ранее представители руководства ведущих отечественных театров выразили поддержку председателю Союза театральных деятелей (СТД) Александру Калягину, который выступил с критикой документа. Соответствующее заявление в начале февраля подписали худрук МХТ им. Чехова Константин Хабенский, гендиректор Большого театра Владимир Урин и худрук Театра на Малой Бронной Константин Богомолов, а также многие другие известные деятели.



Автор: Злата Богатова

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