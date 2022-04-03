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Минюст Турции передает дело об убийстве Хашкаджи Саудовской Аравии
3.4.2022 12:35
Фото: lifeandcity.com
Министерство юстиции Турции информирует о передаче судебного дела об убийстве Джамаля Хашкаджи судебным инстанциям Саудовской Аравии, передает ТАСС. Журналист, получивший известность из-за критики в адрес правителей Саудовской Аравии, с 2017 года проживал в Соединенных Штатах, сотрудничая с различными американскими изданиями.
В рамках расследования ранее удалось установить личность восьми человек, которые прибыли в Турцию из Саудовской Аравии и были причастны к расправе над Джамалем Хашкаджи. Всего же, по версии следствия, в убийстве журналиста участвовали пятнадцать человек.
По данным агентства Anadolu, Министерство юстиции Турции приняло решение передать это дело судебным инстанциям Саудовской Аравии. Соответствующее распоряжение ведомства поступило в прокуратуру Стамбула.
В Турции суд ранее вынес решение о заочном аресте двадцати шести подданных Саудовской Аравии. При этом в течение почти двух лет не было существенного продвижения в расследовании дела об убийстве Джамаля Хашкаджи. Как утверждает невеста журналиста Хатидже Дженгиз, представители Эр-Рияда отказались от сотрудничества с турецкой стороной. Поэтому разбирательство застопорилось.
Хашкаджи пропал в Стамбуле 2 октября 2018 года. Невеста видела его в последний раз перед визитом в генконсульство Саудовской Аравии. Спустя некоторое время в Эр-Рияде подтвердили, что журналиста убили в здании дипмиссии из-за некого конфликта. Мировое сообщество отреагировало на случившееся с осуждением, призвав руководство Саудовской Аравии к проведению тщательного и прозрачного расследования.
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