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Минюст Турции передает дело об убийстве Хашкаджи Саудовской Аравии


3.4.2022 12:35
Минюст Турции передает дело об убийстве Хашкаджи Саудовской АравииФото: lifeandcity.com

Министерство юстиции Турции информирует о передаче судебного дела об убийстве Джамаля Хашкаджи судебным инстанциям Саудовской Аравии, передает ТАСС. Журналист, получивший известность из-за критики в адрес правителей Саудовской Аравии, с 2017 года проживал в Соединенных Штатах, сотрудничая с различными американскими изданиями.

В рамках расследования ранее удалось установить личность восьми человек, которые прибыли в Турцию из Саудовской Аравии и были причастны к расправе над Джамалем Хашкаджи. Всего же, по версии следствия, в убийстве журналиста участвовали пятнадцать человек.

По данным агентства Anadolu, Министерство юстиции Турции приняло решение передать это дело судебным инстанциям Саудовской Аравии. Соответствующее распоряжение ведомства поступило в прокуратуру Стамбула.

В Турции суд ранее вынес решение о заочном аресте двадцати шести подданных Саудовской Аравии. При этом в течение почти двух лет не было существенного продвижения в расследовании дела об убийстве Джамаля Хашкаджи. Как утверждает невеста журналиста Хатидже Дженгиз, представители Эр-Рияда отказались от сотрудничества с турецкой стороной. Поэтому разбирательство застопорилось.

Хашкаджи пропал в Стамбуле 2 октября 2018 года. Невеста видела его в последний раз перед визитом в генконсульство Саудовской Аравии. Спустя некоторое время в Эр-Рияде подтвердили, что журналиста убили в здании дипмиссии из-за некого конфликта. Мировое сообщество отреагировало на случившееся с осуждением, призвав руководство Саудовской Аравии к проведению тщательного и прозрачного расследования.

Автор: Злата Богатова

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