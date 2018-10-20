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В Эр-Рияде признали гибель Хашкаджи в дипмиссии


20.10.2018 14:24
В Эр-Рияде признали гибель Хашкаджи в дипмиссииФото: hournews.net

Власти Саудовской Аравии не давали приказ убивать или похищать журналиста Джамаля Хашкаджи, который в начале октября пропал после визита в генконсульство королевства в Стамбуле.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник, осведомленный о ходе следствия.

По данным агентства, местонахождение тела погибшего журналиста Джамаля Хашкаджи пока остается неизвестным. Вместе с тем, уже удалось выяснить, что в передаче останков "местному сотруднику" мог участвовать водитель дипломатической миссии Саудовской Аравии. Источник также указал, что были неверно интерпретированы первоначальные приказания, которые касались Хашкаджи. При этом позже поступали "все более и более неконкретные" инструкции. В результате оппозиционный журналист погиб, а его смерть пытались скрыть.

Отмечается, что на территории королевства действует приказ, в соответствии с которым подданных, критиковавших правящий режима, нужно возвращать в Саудовскую Аравию. Подчеркивается, что о проведении каких-либо конкретных действий в отношении Хашкаджи наследный принц Мухаммед бен Сальман не был осведомлен.

Ранее в Эр-Рияде сделали официальное заявление, подтвердив гибель журналиста в консульстве королевства в Стамбуле. В тексте указывалось, что причиной смерти Хашкаджи стал некий конфликт, стихийно произошедший в здании дипмиссии и спровоцировавший драку. В ходе начатого расследования уже задержали восемнадцать человек, возможно причастных к гибели журналиста.

Напомним, ранее в зарубежных СМИ широко распространились публикации о том, что саудовского журналиста допрашивали и даже пытали. После того, как Хашкаджи убили, его тело обезглавили и расчленили.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 241

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