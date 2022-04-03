|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
На Урале в дорожной аварии погибли три человека
3.4.2022 12:13
Фото: zbp.ru
На территории Свердловской области в субботу зафиксирована дорожная авария, унесшая жизни трех человек.
Жертвами ДТП, по данным регионального УГИБДД, стали водитель и пассажиры легковой машины, которая столкнулась с много тонным грузовиком.
В полиции пояснили, что водитель автомобиля Hyundai ехал от населенного пункта Белоярский в направлении Некрасова. Потеряв управление по невыясненным пока причинам, он допустил выезд на полосу встречного движения. В результате в его транспортное средство врезался КАМАЗ, следовавший в противоположную сторону.
Жертвами дорожного происшествия стали три человека, ехавшие в легковой машине - водитель и двое его пассажиров. Обстоятельства смертельной аварии выясняют специалисты. Отмечается, что движение на этом участке дороги после столкновения затруднено не было.
Ранее в Якутии в результате ДТП четверо мужчин погибли, еще трое пострадали. В местной полиции пояснили, что столкновение на федеральной трассе "Вилюй" мог спровоцировать водитель Nissan X-Trail 1981 г.р., от Мирного следовавший в сторону населенного пункта Таас-Юрях.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|