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В Якутии четыре человека погибли в ДТП


00:14
В Якутии четыре человека погибли в ДТПФото: vk.com

Четверо мужчин погибли, еще трое получили ранения в результате столкновения двух легковых машин в Якутии, передает агентство "Интерфакс".

Смертельная авария произошла на федеральной автотрассе "Вилюй", сообщается со ссылкой на представителей регионального управления ГИБДД.

По предварительным данным, виновником ДТП может быть мужчина 1981 г.р., который следовал от Мирного в направлении села Таас-Юрях. Управляя автомобилем Nissan X-Trail, он допустил выезд на встречную полосу. В результате его транспортное средство столкнулось с машиной MitsubishiL 200, за рулем которой находился 50-летний мужчина.

Представители ГИБДД Якутии пояснили, что на месте от полученных ранений погибли водитель Nissan и его 64-летний пассажир. До прибытия медиков скончались пострадавшие водитель и 54-летний пассажир второго автомобиля.

В медицинские учреждения для оказания помощи были доставлены три человека, ехавшие в машине Mitsubishi. Мужчин 1972, 1981, 1991 г.р. экстренно госпитализировали в больницу Мирного.

Отмечается, что водительский стаж у мужчины, управлявшего Nissan, превышал двадцать лет, а второй водитель ездил с 1990 года. Обстоятельства трагического происшествия сейчас выясняют специалисты.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 129

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