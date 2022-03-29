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Росавиация продлила ограничения на полеты в аэропорты юга и центра РФ


10:28
Росавиация продлила ограничения на полеты в аэропорты юга и центра РФФото: imag.one

Продлевается режим ограничения полетов в аэропорты в южной и центральной частях РФ, информирует Росавиация.

Федеральное агентство воздушного транспорта рекомендует авиакомпаниям в период до 7 апреля, выбирать альтернативные варианты маршрутов в целях перевозки пассажиров в соответствующие пункты.

Как стало известно, режим временного ограничения полетов в аэропорты ряда городов южных и центральных регионов РФ продлевается до 03:45 по Москве 7 апреля. Росавиация в связи с этим рекомендует отечественным авиакомпаниям использовать альтернативные варианты маршрутов, в частности, через Москву, Волгоград и Сочи.

24 февраля глава РФ Владимир Путин объявил о решении начать военную спецоперацию в связи с обстановкой на Донбассе. Вскоре после этого приостановили работу двенадцать российских аэропортов - в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике и ряде других городов юга и центра страны. Как поясняли тогда представители аэропортов, изменения связаны "с запретом использования южного воздушного пространства", который был введен российскими авиационными властями.

Первоначально меры были объявлены на срок до 2 марта, однако позже режим закрытия неба в южных регионах РФ был продлен.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 131

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