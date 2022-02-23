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На юге России приостановили работу 12 аэропортов


09:01
На юге России приостановили работу 12 аэропортовФото: livejournal.com

В Росавиации объявили о приостановлении работы двенадцати аэропортов в южных регионах РФ на срок до 2 марта.

Воздушные гавани прекратили деятельность сегодня в 03:45 по московскому времени.

Как стало известно, вплоть до 2 марта не будут работать аэропорты в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Орле, Ростове-на-Дону, Симферополе, Ставрополе и Элисте. Отмечается, что отменены все рейсы из аэропорта Волгограда. На запрос агентства "Интерфакс" представители воздушной гавани пояснили, что изменения связаны "с запретом использования южного воздушного пространства", который был введен российскими авиационными властями.

Авиакомпании получили от регулятора уведомления об ограничении полетов в южных регионах РФ вследствие начала проведения военной спецоперации. Судя по данным табло аэропорта "Шереметьево", на текущий момент отменили сорок семь рейсов, в частности, в Анапу, Воронеж, Сочи и Хургаду, еще девять задерживаются. Аналогичные изменения фиксируются в расписании "Внуково" и "Домодедово".

Глава российского государства Владимир Путин объявил о решении проводить специальную военную операцию в связи с обстановкой на Донбассе. Как заявил российский лидер, целью этих действий является "защита людей", которые вот уже восемь лет подвергаются издевательствам со стороны Киева. Действия украинского руководства Путин назвал геноцидом.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 110

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