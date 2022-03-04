Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На юге РФ продлили режим закрытия неба

09:00

Фото: livejournal.com



В южных регионах России до 14 марта продлевается режим закрытия неба, передает ТАСС со ссылкой на источник в Министерстве транспорта РФ.



Как стало известно, объявленные в минувшем феврале ограничения продолжат действовать вплоть до 03:45 по Москве указанной даты.



По данным ТАСС, в нескольких регионах на юге РФ продлевается режим закрытого неба. Срок его действия рассчитан на период вплоть до 03:45 по московскому времени 14 марта.



24 февраля глава РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации из-за ситуации на Донбассе, жители которого восемь лет подвергались изощренным издевательствам со стороны Киева. Действия украинских властей Путин в тот момент назвал геноцидом. В тот же день в Росавиации сообщили о приостановлении деятельности двенадцати аэропортов на юге России на период до 2 марта. В частности, прекратили работу воздушные гавани в Анапе, Белгороде, Геленджике, Краснодаре и Курске.



В минувший вторник, 1 марта, Росавиация объявила о продлении запрета на полеты на юге и в центральной части РФ вплоть до 8 марта. Учитывая, что воздушное пространство там было закрыто с 24 февраля, в целях организации перевозки пассажиров в города, где приостановили работу аэропорты, было рекомендовано проводить перевозку по альтернативным маршрутам, через воздушные гавани Волгограда, Минеральных Вод, Сочи и Москвы.



Автор: Злата Богатова

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