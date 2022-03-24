|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Власти Удмуртии просят Павла Дурова снизить стоимость рекламы в Telegram
24.3.2022 18:04
Фото: vk.com
Первый вице-премьер Удмуртии Константин Сунцов направил основателю Telegram Павлу Дурову письмо с предложением понизить стоимость рекламы в популярном мессенджере, передают российские СМИ.
С текстом официального послания российского чиновника можно ознакомиться в его telegram-канале.
Как стало известно, Константин Сунцов решил обратиться к Павлу Дурову с призывом подумать о возможном уменьшении "стоимости размещения рекламы в Telegram". Чиновник выразил мнение, что цены стоило бы зафиксировать в рублях, и тогда российские бизнесмены смогут сохранять охват своей целевой аудитории.
На текущий момент стоимость рекламы на платформе составляет не менее 2 млн евро, отметил Сунцов. Поэтому большая часть предпринимателей не имеет возможности воспользоваться такой услугой, чтобы "выстраивать продажи" и эффективно осуществлять "продвижение внутри мессенджера".
Ранее стало известно, что в соцсети "ВКонтакте" фиксируется существенный рост активности пользователей. Отмечалось, что значительно увеличилось количество просмотров видеоматериалов, а также возросла аудитория этой социальной сети. По данным пресс-службы "ВКонтакте", вдвое возрос объем загрузок коротких вертикальных роликов в Клипах. В результате социальная сеть смогла достичь рекордных показателей - количество просмотров видео составило 1,75 млрд, ежесуточно - 600 млн.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|