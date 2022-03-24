Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Власти Удмуртии просят Павла Дурова снизить стоимость рекламы в Telegram

24.3.2022 18:04

Фото: vk.com



Первый вице-премьер Удмуртии Константин Сунцов направил основателю Telegram Павлу Дурову письмо с предложением понизить стоимость рекламы в популярном мессенджере, передают российские СМИ.



С текстом официального послания российского чиновника можно ознакомиться в его telegram-канале.



Как стало известно, Константин Сунцов решил обратиться к Павлу Дурову с призывом подумать о возможном уменьшении "стоимости размещения рекламы в Telegram". Чиновник выразил мнение, что цены стоило бы зафиксировать в рублях, и тогда российские бизнесмены смогут сохранять охват своей целевой аудитории.



На текущий момент стоимость рекламы на платформе составляет не менее 2 млн евро, отметил Сунцов. Поэтому большая часть предпринимателей не имеет возможности воспользоваться такой услугой, чтобы "выстраивать продажи" и эффективно осуществлять "продвижение внутри мессенджера".



Ранее стало известно, что в соцсети "ВКонтакте" фиксируется существенный рост активности пользователей. Отмечалось, что значительно увеличилось количество просмотров видеоматериалов, а также возросла аудитория этой социальной сети. По данным пресс-службы "ВКонтакте", вдвое возрос объем загрузок коротких вертикальных роликов в Клипах. В результате социальная сеть смогла достичь рекордных показателей - количество просмотров видео составило 1,75 млрд, ежесуточно - 600 млн.



Автор: Злата Богатова

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