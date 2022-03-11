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«ВКонтакте» фиксирует всплеск активности пользователей
11.3.2022 06:01
Фото: marketingaffiliategems.com
За последние две недели в соцсети "ВКонтакте" фиксируется существенный рост активности пользователей.
Как стало известно, увеличилось количество просмотров видеоматериалов, а также возросла аудитория этой социальной сети.
По данным пресс-службы "ВКонтакте", число просмотров видео возросло на 40%, вдвое увеличился объем загрузок коротких вертикальных роликов в Клипах. По состоянию на минувший вторник, 8 марта, социальная сеть смогла достичь рекордных показателей - количество просмотров видео составило 1,75 млрд, ежесуточно - 600 млн. Представители соцсети добавили, что за период с конца февраля ежедневная аудитория "ВКонтакте" стала больше на 300 тыс. пользователей. В компании склонны полагать, что в ближайшем будущем такие тенденции сохранятся.
Отмечается также, что за последние две недели на 20% увеличилось количество созданных связей между пользователями, на 12% возросло количество звонков. Все это свидетельствует о том, что у людей имеется большая потребность в общении, считают представители компании.
Ранее социальная сеть на время отказалась от получения собственной прибыли в инструментах для монетизации авторов, запустив самую масштабную в истории "ВКонтакте" программу поддержки блогеров. Ожидается, что пользователи, которые могут рассчитывать на 100% дохода от показа рекламы на этой платформе, заработают порядка 600 млн рублей.
Несколько дней назад в РФ блокировали доступ к соцсети Facebook. Как информировал Роскомнадзор, решение было принято в качестве ответной реакции на ограничения, касающиеся страниц некоторых российских СМИ. В ведомстве заявили, что с октября 2020 года выявили по меньшей мере двадцать шесть случаев, когда администрация Facebook подвергала дискриминации аккаунты различных средств массовой информации и интернет-ресурсов, включая РИА Новости, ТК "Звезда", порталы "Газета.ру" и "Лента.ру".
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