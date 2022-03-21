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Axios: сенаторы США обсудят с Минфином блокировку золотого резерва России
11:13
Фото: haber7.net
В Соединенных Штатах сенаторы намерены обсудить с Министерством финансов страны возможность блокировки золотого резерва России, передает Axios.
Со ссылкой на собственные источники портал отмечает, что речь может идти о сумме $132 миллиарда.
По мнению некоторых американских сенаторов, верхняя палата Конгресса может принять соответствующую инициативу уже до конца текущей недели. Обсуждения с министром финансов США Джанет Йеллен ведет группа из четырех американских сенаторов. Законопроект был внесен в Конгресс две недели назад. Документ предполагает введение вторичных санкций, которые будут распространяться на лиц, принимающих участие в операциях с золотом из запасов ЦБ РФ.
Портал отмечает, что согласно действующему законодательству Соединенных Штатов, полномочиями объявлять такие рода санкции независимо от законодателей обладает и американский президент Джо Байден.
Ранее французские власти заморозили средства Центрального банка РФ (ЦБ) на сумму €22 млрд. Меры также затронули счета и недвижимость частных лиц, на которых распространяется действие антироссийских санкций, объявленных ранее странами Запада. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр пояснил, что власти заморозили денежные средства, которые находились на счетах частных лиц в учреждениях страны, в общей сумме около €150 млн, а также дорогостоящие объекты недвижимости примерно тридцати россиян.
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