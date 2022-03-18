Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Власти Франции заморозили активы ЦБ России на сумму €22 млрд

16:40

Фото: dn.pt



Французские власти заморозили средства Центрального банка РФ (ЦБ) на сумму €22 млрд, передает ТАСС.



Меры также затронули счета и недвижимость частных лиц, на которых распространяется действие антироссийских санкций, объявленных ранее странами Запада.



Как стало известно, Франция заморозила активы ЦБ России на сумму €22 млрд, а также счета и недвижимость частных лиц, которые попали под антироссийские санкции. О действиях официального Парижа министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр рассказал в эфире радиостанции RTL, передает ТАСС.



По словам главы финансового ведомства, французские власти заморозили денежные средства, которые находились на счетах частных лиц в учреждениях страны, в общей сумме около €150 млн. Подобные меры распространились на объекты недвижимости на территории Франции, принадлежащие примерно тридцати россиянам. Совокупная их стоимость, пояснил министр, составляет порядка "полмиллиарда евро". Кроме того, власти заморозили две огромные яхты общей стоимостью €150 млн.



Министр напомнил, что впервые в истории Министерства экономики и финансов Франции был сформирован центр, объединяющий представителей службы финансовой разведки TRACFIN, казначейства, таможни и Главного управления госфинансов. Их общими усилиями уже удалось выявить, а потом заморозить активы целого ряда российских олигархов. По словам Брюно Ле Мэра, на текущий момент речь идет о €850 млн, не считая €22 млрд активов ЦБ РФ.



Представитель официального Парижа пояснил, что меры по заморозке объектов недвижимости не предполагают отчуждение этого имущества в пользу государства. Собственников лишь ограничивают в праве продажи или использования в целях получения прибыли.



В качестве обоснования для конфискации может использоваться только нарушение уголовного кодекса, заявил Ле Мэр и напомнил о конфискации яхты, владелец которой попытался вывести ее за пределы французских вод. Речь в этом случае шла о нарушении санкций, объявленных странами Европы, а это уже представляет собой уголовное преступление, констатировал министр.



Автор: Злата Богатова

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