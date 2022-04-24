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FT: Shell начала «кошмарный» выход из проекта «Сахалин-2»
24.4.2022 08:18
Фото: ikmagazin.com
Руководство Shell намерено продать долю в проекте "Сахалин-2", который осуществляется совместно с "Газпром".
Как пишет Financial Times со ссылкой на собственные источники, скорее всего это будет "кошмарная" сделка с крайне невыгодными для британо-нидерландской нефтегазовой компании условиями.
Компания Shell запускает процесс выхода из проекта по добыче СПГ "Сахалин-2", сообщает международное деловое издание. По мнению авторов публикации, это решение способно обернуться для западных партнеров "Газпрома" настоящим "кошмаром".
В материале FT отмечается, что британо-нидерландская компания сейчас ведет переговоры с китайскими Cnooc, CNPC и Sinopec, собираясь продать собственную долю в проекте, размер которой составляет 27,5%. По данным Bloomberg, указанные организации ранее выражали интерес к такому предложению со стороны Shell.
Предполагается, что в Shell рассчитывают на хотя бы частичный возврат средств, которые компания может потерять, уйдя из РФ. Согласно оценкам экспертов, речь идет о сумме в размере до $5 млрд. При этом любые договоренности с представителями КНР будут оформляться на условиях значительной скидки, не говоря уже о том, что необходимо подписание специального соглашения между Москвой и Пекином. Однако никаких других потенциальных покупателей, помимо партнеров из Китая, на эти активы в данный момент не имеется.
В Shell на запрос РБК от каких-либо комментариев предпочли отказаться.
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