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В Нидерландах заморозили российские и белорусские активы на €633 млн
28.4.2022 20:29
Фото: vk.com
Объем российских и белорусских активов, которые были заморожены по решению нидерландских властей, на текущий момент достигла €633 млн, передает Volkskrant.
Газета ссылается на заявление главы МИД страны Вопке Хукстры.
По словам министра иностранных дел, в Нидерландах также блокировали двадцать яхт и шесть самолетов, которые не могут быть переданы владельцам, потому что на них распространяется действие санкций ЕС.
В публикации отмечается, что правительство Нидерландов не располагает данными о том, что активы могут выводиться в какие-то другие государства. Газета также напоминает, что координатором по соблюдению и контролю за выполнением антироссийских санкций назначен Стеф Блок, в прошлом занимавший пост министра иностранных дел Нидерландов.
Ранее во Франции были заморожены активы ЦБ России в совокупности на 22 млрд евро. Меры затронули также накопления и дорогостоящую недвижимость ряда частных лиц, оказавшихся в санкционных списках стран Запада, рассказал министр экономики и финансов страны Брюно Ле Мэр. По словам главы финансового ведомства, блокированы счета физлиц в учреждениях страны, в общей сумме около €150 млн. Ограничительные меры коснулись и объектов недвижимости на территории Франции, которые принадлежат примерно тридцати гражданам РФ. Совокупная их стоимость, пояснил министр, составляет порядка €500 тыс.
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