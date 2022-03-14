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Прокуратура просит отправить Навального в колонию строгого режима


18:06
Прокуратура просит отправить Навального в колонию строгого режимаФото: voskhodinfo.su

Гособвинение просит столичный Лефортовский суд отправить российского оппозиционера Алексея Навального в колонию строгого режима.

В качестве наказания по делу о мошенничестве и оскорблении суда для него запросили тринадцать лет, передает агентство "Интерфакс".

Как указала гособвинитель Надежда Тихонова, Алексея Навального следует перевести в колонию строгого режима. Речь об этом шла во время сегодняшнего заседания суда, когда состоялись прения сторон. До того прокуратура обратилась к суду с просьбой назначить Навальному наказание в виде  тринадцати лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на два года. Кроме того, оппозиционер должен будет выплатить штраф в размере 1,2 млн руб., полагает гособвинение.

Судебный процесс по делу Навального осуществляется в рамках выездного заседания Лефортовского суда. Оно состоялось в исправительной колонии в Покрове Владимирской области, где оппозиционер отбывает ранее назначенный ему срок. После участия в прениях защиты подсудимому дадут возможность выступить с последним словом. Затем суд должен удалиться в совещательную комнату, где будет выноситься приговор.

Судя по утвержденному ранее обвинительному заключению, Навальному вменяют четыре эпизода мошенничества в особо крупном размере, а также неуважение к правосудию. Свою вину оппозиционер, отбывающий три с половиной года лишения свободы в колонии общего режима по т.н. делу "Ив Роше", признавать отказывается. 2 февраля прошлого года столичный Симоновский суд удовлетворил ходатайство, которое было подано региональным УФСИН о замене Навальному условного наказания. Позднее вердикт оставил в силе Мосгорсуд.

Навального задержали в январе прошлого года, как только он возвратился в Москву из ФРГ, где восстанавливал здоровье после возможного отравления. К тому времени Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) зафиксировала десятки случаев уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции по "делу "Ив Роше", из-за чего оппозиционера объявили в розыск.

Уголовное дело о мошенничестве против Навального возбудили в конце 2020 года. Как заявила тогда официальный представитель СКР Светлана Петренко, оппозиционер потратил на личные цели 356 млн рублей из средств, которые перечислялись в разные фонды, в том числе, основанные оппозиционером. Отмечалось, что в общей сложности от физических лиц в виде пожертвований было переведено свыше 588 млн рублей. По словам Петренко, на деньги, собранные с граждан, Навальный приобретал имущество и материальные ценности, расплачивался во время отдыха за рубежом и т.д.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 114

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