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Навального удивила российская тюремная система


19:16
Навального удивила российская тюремная системаФото: kam24.ru

В Instagram российского оппозиционера Алексея Навального появилась запись, в которой он рассказал о своем пребывании в ИК-2 "Покров" во Владимирской области.

Колонию он назвал "дружелюбным концлагерем".

По словам Алексея Навального, тюремная система РФ смогла его удивить. Оппозиционер заявил, что ранее и не думал, "что можно устроить настоящий концлагерь в 100 км от Москвы".

Оппозиционер пояснил, что в колонии, где он сейчас отбывает наказание, нет даже никаких намеков на насилие. Однако напряженные позы арестантов, которые стоят навытяжку и боятся "лишний раз повернуть голову", указывают на то, что ранее подобное вполне могло происходить, предположил Навальный.

Назвав ИК-2 в Покрове "дружелюбным концлагерем", Навальный напомнил о знаменитом романе "1984" Джорджа Оруэлла. Оппозиционер рассказал о камерах видеонаблюдения, установленных по всей территории колонии, и рапортах, которые составляются в случае малейших нарушений. По мнению Навального, это сравнимо с известным литературным произведением: "воспитание через расчеловечивание".

Ранее адвокат Вадим Кобзев в беседе с ТАСС сообщил, что его подзащитного увезли из СИЗО "Кольчугино" во Владимирской области. Юрист отмечал, что его не уведомили о месте пребывания Навального. Позднее появились сведения о переводе оппозиционера в ИК-2 в Покрове.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 101

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