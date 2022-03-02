ИнтерНовости - новости в стране и мире
Группа «Мумий Тролль» приостановила концертную деятельность
Группа «Мумий Тролль» приостановила концертную деятельность
BMW прекращает сборку автомобилей в Калининграде
BMW прекращает сборку автомобилей в Калининграде
В Париже задержаны направлявшиеся на Украину военные Иностранного легиона
В Париже задержаны направлявшиеся на Украину военные Иностранного легиона
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Минобороны РФ назвали число погибших на Украине военныхВ Минобороны РФ назвали число погибших на Украине военных
В Париже задержаны направлявшиеся на Украину военные Иностранного легионаВ Париже задержаны направлявшиеся на Украину военные Иностранного легиона
Группа «Мумий Тролль» приостановила концертную деятельностьГруппа «Мумий Тролль» приостановила концертную деятельность
В Госдуму внесены поправки о наказании до 15 лет за фейки о действиях ВС РоссииВ Госдуму внесены поправки о наказании до 15 лет за фейки о действиях ВС России
Ученые зафиксировали резкий подъем почвы под ледниками ПатагонииУченые зафиксировали резкий подъем почвы под ледниками Патагонии

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Настоящая кровь. Плохой хороший сериалНастоящая кровь. Плохой хороший сериал
В день памятиВ день памяти
А не пошла бы ты замуж?А не пошла бы ты замуж?
Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Ученые зафиксировали резкий подъем почвы под ледниками Патагонии


2.3.2022 12:00
Ученые зафиксировали резкий подъем почвы под ледниками ПатагонииФото: muhaz.org

Патагонские ледяные поля ранее уже были признаны одними из наиболее быстро тающих на планете.

По мере уменьшения тяжелых ледяных панцирей поднимается выше почва, на которую они опираются, и этот процесс происходит быстрее, чем где бы то ни было, выяснили исследователи.

Специалисты смогли установить причину этого явления, обнаружив в тектонических плитах разрыв, который начал формироваться примерно 18 миллионов лет назад. Статья с выводами ученых появилась в Geophysical Research Letters. Как поясняет геофизик Ханна Марк из Океанографического института Вудс-Хоул, к стремительным переменам в Патагонии приводит уменьшение объема ледников в сочетании со структурой мантии.

Подъем почвы в таких условиях ученые называют ледниковой изостатической корректировкой. Считалось, что обычно подобные процессы занимают несколько тысячелетий, однако в Патагонии все оказалось иначе - зафиксированные учеными темпы на порядок выше тех, о которых до этого знали исследователи.

Результаты наблюдений свидетельствуют о том, что в северной и южной Патагонии уровень ежегодного подъема почвы в последнее время составляет около 4 см. Незначительный, на первый взгляд, показатель, в континентальном масштабе эксперты сочли экстремальным и внезапным изменением. Перемены такого рода могут считаться наиболее значительными из всех, которые когда-либо фиксировались геофизиками, указано в публикации.

Ранее сообщалось о крайне высоких темпах таяния в нижней части ледяного покрова Гренландии. По мнению специалистов, это происходит из-за значительного объема талой воды, стремящейся от поверхности ледяного щита к его основанию. При падении огромного количества воды энергия начинает преобразовываться в тепло, как это происходит на гидроэлектростанциях, которые созданы на больших плотинах.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 170

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Март 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
 31
      

Популярное

Минобороны РФ: ракетный удар по жилому дому в Киеве был нанесен ВСУМинобороны РФ: ракетный удар по жилому дому в Киеве был нанесен ВСУ
Москалькова: европейские вузы на фоне ситуации в Украине начали отчислять студентов из РФМоскалькова: европейские вузы на фоне ситуации в Украине начали отчислять студентов из РФ
Сбербанк не намерен менять условия уже выданных кредитов и ипотекиСбербанк не намерен менять условия уже выданных кредитов и ипотеки
На Камчатке пересчитают выдр, рысей и соболейНа Камчатке пересчитают выдр, рысей и соболей
Mash: Жириновского ввели в состояние медикаментозной комыMash: Жириновского ввели в состояние медикаментозной комы

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru