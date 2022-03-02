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Ученые зафиксировали резкий подъем почвы под ледниками Патагонии
2.3.2022 12:00
Фото: muhaz.org
Патагонские ледяные поля ранее уже были признаны одними из наиболее быстро тающих на планете.
По мере уменьшения тяжелых ледяных панцирей поднимается выше почва, на которую они опираются, и этот процесс происходит быстрее, чем где бы то ни было, выяснили исследователи.
Специалисты смогли установить причину этого явления, обнаружив в тектонических плитах разрыв, который начал формироваться примерно 18 миллионов лет назад. Статья с выводами ученых появилась в Geophysical Research Letters. Как поясняет геофизик Ханна Марк из Океанографического института Вудс-Хоул, к стремительным переменам в Патагонии приводит уменьшение объема ледников в сочетании со структурой мантии.
Подъем почвы в таких условиях ученые называют ледниковой изостатической корректировкой. Считалось, что обычно подобные процессы занимают несколько тысячелетий, однако в Патагонии все оказалось иначе - зафиксированные учеными темпы на порядок выше тех, о которых до этого знали исследователи.
Результаты наблюдений свидетельствуют о том, что в северной и южной Патагонии уровень ежегодного подъема почвы в последнее время составляет около 4 см. Незначительный, на первый взгляд, показатель, в континентальном масштабе эксперты сочли экстремальным и внезапным изменением. Перемены такого рода могут считаться наиболее значительными из всех, которые когда-либо фиксировались геофизиками, указано в публикации.
Ранее сообщалось о крайне высоких темпах таяния в нижней части ледяного покрова Гренландии. По мнению специалистов, это происходит из-за значительного объема талой воды, стремящейся от поверхности ледяного щита к его основанию. При падении огромного количества воды энергия начинает преобразовываться в тепло, как это происходит на гидроэлектростанциях, которые созданы на больших плотинах.
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