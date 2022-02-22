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Гренландский ледник из-за потепления превратился в крупнейшую в мире плотину
14:02
Фото: ufonews.su
В нижней части ледяного покрова Гренландии зафиксированы крайне высокие темпы таяния, передает Proceedings of the National Academy of Sciences.
По мнению специалистов, это происходит из-за значительного объема талой воды, стремящейся от поверхности ледяного щита к его основанию.
Как поясняют исследователи, при падении огромного количества воды энергия начинает преобразовываться в тепло, как это происходит на гидроэлектростанциях, которые созданы на больших плотинах.
В прошлом ученые уже выяснили, что смазывающий эффект талой воды оказывает существенное влияние на разрушение ледников и сбрасывание льда в океан. Однако ранее специалисты не могли точно судить о том, что именно делается под километровым слоем льда. Авторы научной работы вели наблюдения за ледником Стор – одним из наиболее крупных источников сбрасываемого льда. На протяжении семи лет они измеряли темпы таяния, используя для этих целей фазочувствительное радиоэхо-зондирование.
Как оказалось, темпы таяния у подножия ледника, куда не попадал солнечный свет, были столь же высоки, как и на поверхности. По мнению специалистов, парадокс обусловлен тем, что в летний период на поверхности ледяного щита Гренландии появляется множество ручьев и озер, наполненных талой водой, и в последнее время их количестве ежегодно увеличивается.
Образующаяся на поверхности жидкость хранит в себе большой объем гравитационной энергии. Когда потоки падают вниз, эта энергия "должна куда-то уходить", пояснили авторы исследования. По их данным, летом 2014 года в русло ледника ежесуточно могло поступать до 82 миллионов кубометров талой воды. Совокупная мощность от падающих потоков на пике таяния была сравнима с китайской ГЭС "Три ущелья", которая считается самой большой в мире.
В период, когда площадь таяния возрастает примерно до миллиона квадратных километров, ледяной щит Гренландии способен произвести больший объем гидроэнергии, чем десять крупнейших гидроэлектростанций планеты, указано в отчете о наблюдениях.
Ранее ученые подтвердили прогноз 1972 года о скором крахе цивилизации. Пугающее предсказание было сделано командой Массачусетского технологического института (MIT). Американские исследователи утверждали, что стремление человечества к экономическому росту способно привести к краху общества в середине XXI века.
Как показали новые данные, прогноз действительно может сбыться, причем быстрее, чем считали ученые в 1972 году. Их выводы в тот момент основывались на том, что человечество стремится к выгоде, не учитывая влияние производства на экологию, а также общественные процессы. Представители компании KPMG уточнили предсказание, создав компьютерную модель, способную продемонстрировать развитие мира за прошедшие полвека.
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