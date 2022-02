Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Гренландский ледник из-за потепления превратился в крупнейшую в мире плотину

14:02

Фото: ufonews.su



В нижней части ледяного покрова Гренландии зафиксированы крайне высокие темпы таяния, передает Proceedings of the National Academy of Sciences.



По мнению специалистов, это происходит из-за значительного объема талой воды, стремящейся от поверхности ледяного щита к его основанию.



Как поясняют исследователи, при падении огромного количества воды энергия начинает преобразовываться в тепло, как это происходит на гидроэлектростанциях, которые созданы на больших плотинах.



В прошлом ученые уже выяснили, что смазывающий эффект талой воды оказывает существенное влияние на разрушение ледников и сбрасывание льда в океан. Однако ранее специалисты не могли точно судить о том, что именно делается под километровым слоем льда. Авторы научной работы вели наблюдения за ледником Стор – одним из наиболее крупных источников сбрасываемого льда. На протяжении семи лет они измеряли темпы таяния, используя для этих целей фазочувствительное радиоэхо-зондирование.



Как оказалось, темпы таяния у подножия ледника, куда не попадал солнечный свет, были столь же высоки, как и на поверхности. По мнению специалистов, парадокс обусловлен тем, что в летний период на поверхности ледяного щита Гренландии появляется множество ручьев и озер, наполненных талой водой, и в последнее время их количестве ежегодно увеличивается.



Образующаяся на поверхности жидкость хранит в себе большой объем гравитационной энергии. Когда потоки падают вниз, эта энергия "должна куда-то уходить", пояснили авторы исследования. По их данным, летом 2014 года в русло ледника ежесуточно могло поступать до 82 миллионов кубометров талой воды. Совокупная мощность от падающих потоков на пике таяния была сравнима с китайской ГЭС "Три ущелья", которая считается самой большой в мире.



В период, когда площадь таяния возрастает примерно до миллиона квадратных километров, ледяной щит Гренландии способен произвести больший объем гидроэнергии, чем десять крупнейших гидроэлектростанций планеты, указано в отчете о наблюдениях.



Ранее ученые подтвердили прогноз 1972 года о скором крахе цивилизации. Пугающее предсказание было сделано командой Массачусетского технологического института (MIT). Американские исследователи утверждали, что стремление человечества к экономическому росту способно привести к краху общества в середине XXI века.



Как показали новые данные, прогноз действительно может сбыться, причем быстрее, чем считали ученые в 1972 году. Их выводы в тот момент основывались на том, что человечество стремится к выгоде, не учитывая влияние производства на экологию, а также общественные процессы. Представители компании KPMG уточнили предсказание, создав компьютерную модель, способную продемонстрировать развитие мира за прошедшие полвека.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 143

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 22.2.2022 22:11 Ученые открыли экстремальную планету, где идут дожди из драгоценных камней

Ученые открыли экстремальную планету, где идут дожди из драгоценных камней 22.2.2022 21:16 Ученые нашли следы потерянного континента, существовавшего между Европой, Африкой и Азией

Ученые нашли следы потерянного континента, существовавшего между Европой, Африкой и Азией 22.2.2022 00:43 В Пекине опровергли падение фрагмента китайского аппарата на Луну

В Пекине опровергли падение фрагмента китайского аппарата на Луну 21.2.2022 06:11 Китайский луноход нашел стекло на обратной стороне Луны

Китайский луноход нашел стекло на обратной стороне Луны 18.2.2022 04:06 Названы имена княгинь из некрополя Вознесенского собора