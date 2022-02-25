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На звездную карту нанесли 4,4 млн объектов


25.2.2022 19:38
На звездную карту нанесли 4,4 млн объектовФото: astroclub.kiev.ua

Ученые Даремского университета совместно с иностранными коллегами подготовили карту четверти северного звездного неба.

В своей работе они использовали данные, полученные радиотелескопом Low Frequency Array (LOFAR), передает Astronomy & Astrophysics.

Созданная английскими астрономами карта включает в себя более 4,4 миллионов объектов. Речь идет о галактиках с массивными черными дырами и быстро растущих молодых звездах, находящихся в миллиардах световых лет от Солнечной системы. Специалисты также зафиксировали сталкивающиеся группы галактик и вспыхивающие звезды в пределах Млечного Пути.

Исследователи изучили данные, собранные за 3500 часов наблюдений - их объем составил в общей сложности 8 петабайт дискового пространства. Специалисты использовали в своей работе наиболее современные алгоритмы обработки данных, указано в отчете. В результате астрономам удалось выявить порядка миллиона объектов, которые в прошлом еще не фиксировались какими-либо телескопами.

Ранее астрономам удалось измерить объемы ударных волн, возникших примерно миллиард лет назад вследствие столкновения двух галактик. Выявленные учеными структуры имеют яркое свечение в радиоволнах. Специалисты вели наблюдения при помощи радиотелескопа MeerKAT, который расположен в Южной Африке.

Как свидетельствуют результаты этой научной работы, заинтересовавшие астрономов волны "полны сюрпризов". Они значительно более сложные, чем предполагали ранее специалисты. В частности, исследователи пришли к выводу, что они способны полностью охватить галактику Млечный Путь, диаметр которой составляет 100 тыс. световых лет.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 105

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