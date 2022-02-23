Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Ученые зафиксировали в космосе ударные волны, способные охватить Млечный Путь

10:35

Фото: abc-cdn.net.au



Астрономам удалось измерить объемы ударных волн, возникших примерно миллиард лет назад вследствие столкновения двух галактик.



Выявленные учеными структуры имеют яркое свечение в радиоволнах, отмечается в отчете об исследовании, который опубликован изданием Astronomy & Astrophysics.



Специалисты вели наблюдения при помощи радиотелескопа MeerKAT, который расположен в Южной Африке. Как свидетельствуют результаты этой научной работы, заинтересовавшие астрономов волны "полны сюрпризов". Они значительно более сложные, чем предполагали ранее специалисты. В частности, исследователи пришли к выводу, что они способны полностью охватить галактику Млечный Путь, диаметр которой составляет 100 тыс. световых лет.



По словам ученых, изученные ими волны простираются в пределах 6,5 млн световых лет в межгалактическом пространстве и действуют как гигантские ускорители частиц, разгоняющие электроны до близких к скорости света скоростей. Как только эти электроны пересекают магнитное поле, они начинают излучают радиоволны, и их можно фиксировать.



Астрономы установили, что столкновение галактик происходило в кластере Abell 3667, который включает в себя не менее 550 галактик и продолжает рост. По данным ученых, скорость распространяющихся сквозь него ударных волн - примерно 1500 км в секунду. Результаты наблюдений позволили сделать вывод о сложности взаимодействия между тепловыми и нетепловыми компонентами на самых активных участках кластера.



Ранее исследователи из Института астрономии Макса Планка (ФРГ) открыли новую экзопланету, которая находится на расстоянии 855 световых лет от Солнечной системы. Поверхность ее раскалена - температура там колеблется в пределах от 1227 до 2727 градусов по Цельсию. В этих экстремальных условиях металлы способны принимать газообразную форму, поэтому вероятны осадки из драгоценных камней. отмечают специалисты.



Немецкие исследователи пришли к таким выводам, тщательно изучив все имеющиеся данные о космическом объекте под названием WASP-121 b. Речь идет о газовом гиганте, который примерно в 1,18 раза тяжелее и в 1,81 раза больше Юпитера. Об этой планете также известно, что она вращается очень близко к ее звезде. Период полного оборота у нее составляет около 1,2 земных суток.



Автор: Злата Богатова

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