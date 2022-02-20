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В Подмосковье нашли тело утонувшего экс-замминистра юстиции
20.2.2022 20:09
Фото: life.ru
В ходе поисковой операции, которая продолжалась уже две недели, спасателям удалось обнаружить тело предположительно Владимира Ялунина, передают российские СМИ. 70-летний бывший замглавы Минюста России пропал во время поездки на квадроцикле неподалеку от Одинцово.
Информацию об обнаружении останков Владимира Ялунина подтвердили представители ГУ МЧС по Московской области, передает РБК. По данным ведомства, тело бывшего замминистра юстиции нашли члены поисково-маневренной группы, которым оказывали помощь волонтеры.
Поиски Ялунина были начаты 6 февраля, сразу после его исчезновения во время поездки на квадроцикле в районе городского округа Одинцово. В последний раз его видели живым вечером 5 февраля. На тот момент было известно, что он покинул дом, расположенный в селе Аксиньино, не взяв с собой телефона. В ходе начатой поисково-спасательной операции на льду Москвы-реки были замечены следы квадроцикла, которые обрывались у полыньи. При этом разлом льда визуально соответствовал размерам транспортного средства, на котором передвигался Ялунин.
Владимир Ялунин занимал пост начальника Главного управления исполнения наказаний Минюста РФ в период с августа 1998 по декабрь 2004 года, а после этого был назначен заместителем министра юстиции. В этой должности он оставался вплоть до августа 2006 года.
Напомним, в конце минувшего января удалось отыскать тело женщины, трагически погибшей в ночь на Крещение в Ленинградской области. 41-летняя юрист из Петербурга утонула на глазах родственников, прыгнув в самодельную прорубь на реке Оредеж. Останки женщины обнаружили на расстоянии около километра от места происшествия, ниже по течению, около моста, расположенного в населенном пункте Рождествено.
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