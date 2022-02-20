ИнтерНовости - новости в стране и мире
Елизавета II заразилась COVID-19
Елизавета II заразилась COVID-19
В центре Донецка взорвали автомобиль главы народной милиции
В центре Донецка взорвали автомобиль главы народной милиции
Двое жителей ЛНР погибли в результате попытки прорыва ВС Украины
Двое жителей ЛНР погибли в результате попытки прорыва ВС Украины
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Подмосковье нашли тело утонувшего экс-замминистра юстицииВ Подмосковье нашли тело утонувшего экс-замминистра юстиции
В Воронежской области из-за роста числа беженцев из Донбасса ввели режим ЧСВ Воронежской области из-за роста числа беженцев из Донбасса ввели режим ЧС
Елизавета II заразилась COVID-19Елизавета II заразилась COVID-19
Двое жителей ЛНР погибли в результате попытки прорыва ВС УкраиныДвое жителей ЛНР погибли в результате попытки прорыва ВС Украины
Ученые: привлекательные люди имеют хороший иммунитетУченые: привлекательные люди имеют хороший иммунитет

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Настоящая кровь. Плохой хороший сериалНастоящая кровь. Плохой хороший сериал
В день памятиВ день памяти
А не пошла бы ты замуж?А не пошла бы ты замуж?
Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Подмосковье нашли тело утонувшего экс-замминистра юстиции


20.2.2022 20:09
В Подмосковье нашли тело утонувшего экс-замминистра юстицииФото: life.ru

В ходе поисковой операции, которая продолжалась уже две недели, спасателям удалось обнаружить тело предположительно Владимира Ялунина, передают российские СМИ. 70-летний бывший замглавы Минюста России пропал во время поездки на квадроцикле неподалеку от Одинцово.

Информацию об обнаружении останков Владимира Ялунина подтвердили представители ГУ МЧС по Московской области, передает РБК. По данным ведомства, тело бывшего замминистра юстиции нашли члены поисково-маневренной группы, которым оказывали помощь волонтеры.

Поиски Ялунина были начаты 6 февраля, сразу после его исчезновения во время поездки на квадроцикле в районе городского округа Одинцово. В последний раз его видели живым вечером 5 февраля. На тот момент было известно, что он покинул дом, расположенный в селе Аксиньино, не взяв с собой телефона. В ходе начатой поисково-спасательной операции на льду Москвы-реки были замечены следы квадроцикла, которые обрывались у полыньи. При этом разлом льда визуально соответствовал размерам транспортного средства, на котором передвигался Ялунин.

Владимир Ялунин занимал пост начальника Главного управления исполнения наказаний Минюста РФ в период с августа 1998 по декабрь 2004 года, а после этого был назначен заместителем министра юстиции. В этой должности он оставался вплоть до августа 2006 года.

Напомним, в конце минувшего января удалось отыскать тело женщины, трагически погибшей в ночь на Крещение в Ленинградской области. 41-летняя юрист из Петербурга утонула на глазах родственников, прыгнув в самодельную прорубь на реке Оредеж. Останки женщины обнаружили на расстоянии около километра от места происшествия, ниже по течению, около моста, расположенного в населенном пункте Рождествено.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 307

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Февраль 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
            

Популярное

В Ростовской области из-за прибытия жителей Донбасса ввели режим ЧСВ Ростовской области из-за прибытия жителей Донбасса ввели режим ЧС
В Берлине заявили, что посол Украины в ФРГ «перешел границы»В Берлине заявили, что посол Украины в ФРГ «перешел границы»
СКР возбудил дело по факту обнаружения массовых захоронений на ДонбассеСКР возбудил дело по факту обнаружения массовых захоронений на Донбассе
В зоопарке Дакки родились два детеныша бенгальского тиграВ зоопарке Дакки родились два детеныша бенгальского тигра
В Петербурге уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 100%В Петербурге уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 100%

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru