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В Ленобласти найдено тело женщины, погибшей в проруби на Крещение
17:37
Фото: m24.ru
Спасателям удалось отыскать тело женщины, которая трагически погибла в ночь на Крещение, передает ТАСС.
41-летняя петербурженка утонула, нырнув в самодельную прорубь на реке Оредеж.
В Ленинградской области нашли тело женщины, погибшей в проруби на реке Оредеж на Крещение, рассказали представители регионального ГУ МЧС РФ.
По данным пресс-службы СУ СКР по Ленобласти пояснили, что останки петербурженки обнаружили на расстоянии около километра от места происшествия. Тело женщины спасатели нашли ниже по течению, около моста, расположенного в населенном пункте Рождествено.
Ранее сообщалось о трагическом происшествии в поселке Выра Гатчинского района, где женщина на глазах у членов семьи прыгнула в воду и сразу ушла под лед, после чего ее унесло быстрым течением. Поиски петербурженки продолжались больше недели, в них участвовали десятки людей. Спасателям активно помогали добровольцы.
Следственные органы по факту гибели женщины завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
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