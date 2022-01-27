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В Ленобласти найдено тело женщины, погибшей в проруби на Крещение


17:37
В Ленобласти найдено тело женщины, погибшей в проруби на КрещениеФото: m24.ru

Спасателям удалось отыскать тело женщины, которая трагически погибла в ночь на Крещение, передает ТАСС.

41-летняя петербурженка утонула, нырнув в самодельную прорубь на реке Оредеж.

В Ленинградской области нашли тело женщины, погибшей в проруби на реке Оредеж на Крещение, рассказали представители регионального ГУ МЧС РФ.

По данным пресс-службы СУ СКР по Ленобласти пояснили, что останки петербурженки обнаружили на расстоянии около километра от места происшествия. Тело женщины спасатели нашли ниже по течению, около моста, расположенного в населенном пункте Рождествено.

Ранее сообщалось о трагическом происшествии в поселке Выра Гатчинского района, где женщина на глазах у членов семьи прыгнула в воду и сразу ушла под лед, после чего ее унесло быстрым течением. Поиски петербурженки продолжались больше недели, в них участвовали десятки людей. Спасателям активно помогали добровольцы.

Следственные органы по факту гибели женщины завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 158

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