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В Подмосковье на дне реки найден квадроцикл пропавшего экс-замминистра юстиции


6.2.2022 14:02
В Подмосковье на дне реки найден квадроцикл пропавшего экс-замминистра юстицииФото: tip.by

В ходе продолжающихся поисков спасатели обнаружили квадроцикл бывшего замминистра юстиции Владимира Ялунина, пропавшего ранее в Московской области.

Мероприятия проводятся с участием водолазов, передает ТАСС со ссылкой на региональный главк МЧС.

Совершившие уже четыре погружения водолазы обнаружили на дне реки квадроцикл, принадлежащий 70-летнему Владимиру Ялунину. Отмечается, что в поисковой операции задействованы специалисты центра "Лидер" МЧС России.

Ялунин пропал накануне вечером, 5 февраля, в Одинцовском районе Подмосковья. Экс-замглавы Минюста на квадроцикле направился в сторону церкви. В ходе начатых поисках в окрестностях населенного пункта Козино был найден провал льда на реке Москве. В месте, где заканчивались следы квадроцикла, на расстоянии около 10 м от берега, имелся разлом, по площади соответствующий размерам техники.

После обнаружения следов квадроцикла и провала льда к работе приступили спасатели и следователи.

Владимир Ялунин занимал пост начальника Главного управления исполнения наказаний Минюста РФ в период с августа 1998 по декабрь 2004 года, а после этого был назначен заместителем министра юстиции. В этой должности он оставался вплоть до августа 2006 года.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 220

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