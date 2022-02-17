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Обвиняемая в гибели пациентов петербургская медсестра пыталась покончить с собой
17.2.2022 09:34
Фото: vk.com
В Санкт-Петербурге оказавшаяся под следствием старшая медсестра консультативно-диагностического центра № 1, пыталась уйти из жизни.
Как передает "Новая газета", женщина, обвиняемая по делу о смерти семи пациентов после рентгена желудка, доставлена в больницу.
По словам мужа медсестры, она пыталась совершить самоубийство на трассе в под Петербургом. Водитель грузового автомобиля успел затормозить, рассказал мужчина журналистам. Сейчас его супруга находится в реанимации, врачи ввели ее в состояние медикаментозной комы. Женщина также подключена к аппарату ИВЛ.
Супруг обвиняемой пояснил, что уходя из дома, его жена сказала, что направляется в магазин. Позже выяснилось, что она оставила предсмертную записку.
В конце января стало известно о гибели трех пациентов в Петербурге. Их смерть, по версии следствия, связана с использованием контрафактного средства во время таких манипуляций как рентгенологическое исследование желудка и органов ЖКТ.
В начале февраля официальные источники подтвердили информацию о семи жертвах. В рамках продолжающегося расследования полицейские статус обвиняемых получили несколько человек, включая представителей руководства клиники, где проводились смертельно опасные процедуры.
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