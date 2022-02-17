ИнтерНовости - новости в стране и мире
Медики зафиксировали четвертый случай излечения от ВИЧ
Медики зафиксировали четвертый случай излечения от ВИЧ
СКР возбудил дело по факту обнаружения массовых захоронений на Донбассе
СКР возбудил дело по факту обнаружения массовых захоронений на Донбассе
Близкие убитой Галины Хатчинс подали в суд на Алека Болдуина
Близкие убитой Галины Хатчинс подали в суд на Алека Болдуина
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Производители начали уменьшать объем упаковки ради сдерживания цен продуктовПроизводители начали уменьшать объем упаковки ради сдерживания цен продуктов
Питт судится с Джоли из-за продажи доли в винодельне бизнесмену из РФПитт судится с Джоли из-за продажи доли в винодельне бизнесмену из РФ
Байден заявил, что имеет данные о проведении РФ операции под чужим флагомБайден заявил, что имеет данные о проведении РФ операции под чужим флагом
Трусова не сдержала слез после серебра на ОлимпиадеТрусова не сдержала слез после серебра на Олимпиаде
Обвиняемая в гибели пациентов петербургская медсестра пыталась покончить с собойОбвиняемая в гибели пациентов петербургская медсестра пыталась покончить с собой

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

В день памятиВ день памяти
А не пошла бы ты замуж?А не пошла бы ты замуж?
Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Обвиняемая в гибели пациентов петербургская медсестра пыталась покончить с собой


17.2.2022 09:34
Обвиняемая в гибели пациентов петербургская медсестра пыталась покончить с собойФото: vk.com

В Санкт-Петербурге оказавшаяся под следствием старшая медсестра консультативно-диагностического центра № 1, пыталась уйти из жизни.

Как передает "Новая газета", женщина, обвиняемая по делу о смерти семи пациентов после рентгена желудка, доставлена в больницу.

По словам мужа медсестры, она пыталась совершить самоубийство на трассе в под Петербургом. Водитель грузового автомобиля успел затормозить, рассказал мужчина журналистам. Сейчас его супруга находится в реанимации, врачи ввели ее в состояние медикаментозной комы. Женщина также подключена к аппарату ИВЛ.

Супруг обвиняемой пояснил, что уходя из дома, его жена сказала, что направляется в магазин. Позже выяснилось, что она оставила предсмертную записку.

В конце января стало известно о гибели трех пациентов в Петербурге. Их смерть, по версии следствия, связана с использованием контрафактного средства во время таких манипуляций как рентгенологическое исследование желудка и органов ЖКТ.

В начале февраля официальные источники подтвердили информацию о семи жертвах. В рамках продолжающегося расследования полицейские статус обвиняемых получили несколько человек, включая представителей руководства клиники, где проводились смертельно опасные процедуры.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 168

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Февраль 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
            

Популярное

Гинцбург: в Москве все дети 6-11 лет перенесли коронавирусГинцбург: в Москве все дети 6-11 лет перенесли коронавирус
Врачи диагностировали у Жириновского воспаление в головном мозгеВрачи диагностировали у Жириновского воспаление в головном мозге
Белые межкомнатные двери в интерьереБелые межкомнатные двери в интерьере
Байден обратился к россиянамБайден обратился к россиянам
Захарова: США издеваются над народом УкраиныЗахарова: США издеваются над народом Украины

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru