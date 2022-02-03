|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Петербурге число погибших после диагностической процедуры возросло до семи
12:36
Фото: sledcom.ru
До семи человек увеличилось количество пациентов, которые скончались вскоре после обследования в городском диагностическом центре в Петербурге.
Ранее была официально подтверждена информация о трех жертвах и нескольких пострадавших.
Как сообщает пресс-служба регионального СК СКР, в период с конца прошлого года по январь текущего скончались семь пациентов, которые проходили обследование в данном учреждении.
В рамках уголовных дел, которые возбудили по факту гибели пациентов, задержали заведующую отделом лучевой диагностики и главврача медучреждения, где проводилась процедура.
По версии следствия, руководство клиники в прошлом одобрило приобретение контрафактного препарата "Барий сернокислый 0.10 (H2O) %" в целях исследования органов желудочно-кишечного тракта. Однако это средство не входит в государственный реестр лекарственных средств, по этому его нельзя применять в медицинских целях.
Представители СКР поясняют, что указанный препарат опасен для здоровья и жизни людей.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|