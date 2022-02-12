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Канье Уэст: Билли Айлиш стоит извиниться перед Трэвисом Скоттом
12.2.2022 01:01
Фото: vk.com
Американский рэпер Канье Уэст (Йе) публично потребовал извинений у Билли Айлиш, которая позволила себе некорректные высказывания в отношении Трэвиса Скотта (Жак Берман Уэбстер II).
Артистка не так давно напомнила о трагических событиях во время концерта коллеги, когда в давке погибли зрители, пишет Lenta.ru.
По мнению Канье Уэста, исполнительнице не стоило высказывать свое мнение в такой форме. В случае, если Билли Айлиш не извинится перед Трэвисом Скоттом, он откажется от выступления на фестивале Coachella-2022, подчеркнул рэпер.
Ранее стало известно, что Билли Айлиш прервала свой концерт в Атланте. Певица решила выяснить, как чувствует себя один из зрителей в первых рядах. По словам исполнительницы, она должна быть уверена, что с пришедшими на ее выступление людьми все в порядке.
Минувшей осенью на концерте Трэвиса Скотта, являющегося партнером сестры Ким Кардашьян - Кайли Дженнер, произошла давка, в которой погибли восемь человек. Артиста связывают теплые отношения с Канье Уэстом. Не так давно он сообщил, где будет проводиться праздник его дочери, потому что Кардашьян отказалась приглашать бывшего супруга на вечеринку.
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