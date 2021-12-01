Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Семья мальчика, погибшего на концерте Трэвиса Скотта, отказалась от предложенных рэпером денег

1.12.2021 16:28

Фото: abcotvs.com



Близкие девятилетнего Эзры Блаунта, который погиб в давке во время концерта Трэвиса Скотта, отказались от денежной компенсации, которую им предложил музыкант. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на адвоката семьи ребенка Боба Хилларда.



Юрист, представляющий интересы семьи погибшего мальчика, уже проинформировал адвокатов артиста о решении своих клиентов. В своем послании Боб Хиллард выразил уверенность, "что мистер Скотт испытывает угрызения совести". Адвокат также предположил, что предстоящее путешествие музыканта может оказаться "болезненным", потому что именно он несет ответственность за трагическое происшествие во время концерта Astroworld.



Сумма, которую артист предложил семье мальчика для покрытия расходов на похороны, не называлась.



Ранее на Трэвиса Скотта подали в суд из-за смертельной давки на концерте уже несколько исков. В частности, заявление, поданное Кристианом Паредесом, содержит обвинения в подстрекательстве к "беспорядкам и насилию". Как сообщал ранее CBS News, в качестве ответчиков заявитель указал рэперов Трэвиса Скотта и Дрейка, который участвовал в этом концерте как приглашенный исполнитель.



Кроме того, от имени 21-летнего Ноя Гутьерреса, получившего травмы во время давки, иск подал адвокат по гражданским правам Бенджамин Крамп. По его словам, подзащитный требует денежной компенсации от Трэвиса Скотта, организовавшей выступление компании Live Nation и концертного промоутера Scoremore.



К настоящему времени пострадавшие на концерте Трэвиса Скотта в общей сложности требуют от него компенсаций в размере $2 млрд. В ноябре адвокат Томас Генри оформил коллективный иск от имени 280 заявителей, требующих денег у музыкантов и компаний Apple Music, Live Nation и NRG Stadium.



Автор: Злата Богатова

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