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Трэвис Скотт помог Канье Уэсту попасть на праздник дочери
17.1.2022 14:03
Фото: livejournal.com
Ким Кардашьян отказалась сообщать Канье Уэсту, где будет праздник
Американский рэпер Канье Уэст поблагодарил коллегу Трэвиса Скотта за поддержку и оказанную помощь, передает Billboard.
Как оказалось, артист сообщил, где и когда состоится праздник, устроенный в честь дочери музыканта.
По словам Канье Уэста, он смог попасть на вечеринку своей дочери Чикаго благодаря Трэвису Скотту - тот прислал артисту адрес и время. Рэпер признался, что очень счастлив, потому что посетил праздник.
Ранее 44-летний рэпер в своем Instagram пожаловался, что его жена, модель Ким Кардашьян, не сообщила ему, где будет проходить праздник по случаю дня рождения их дочери - Чикаго исполнилось четыре года 15 января.
Супруги сейчас находятся в процессе развода, что отражается на их взаимоотношениях. Не так давно Уэст купил дом напротив особняка Кардашьян, подчеркнув, что хочет чаще видеть собственных детей.
Напомним, на прошлой неделе музыканта обвинили в нападении на фаната.
Как уже сообщалось ранее, минувшей осенью на концерте Трэвиса Скотта, являющегося партнером сестры Ким Кардашьян - Кайли Дженнер, произошла давка, в которой погибли восемь человек.
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