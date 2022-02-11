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DW: дочери Назарбаева и ее мужу принадлежат дворцы в Баден-Бадене
11.2.2022 13:02
Фото: tengrinews.kz
Свыше ста миллионов долларов потратили на четыре объекта недвижимости на территории Европы дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Динара Кулибаева и ее супруг Тимур Кулибаев. О роскошных дворцах в ФРГ, которыми владеет эта влиятельная семья, рассказывает немецкая медиакомпания Deutsche Welle (DW).
Как утверждают авторы материала, которые провели собственное расследование, в числе дорогостоящих дворцов, которыми владеет дочь Назарбаева и ее муж, поместье Зеелах в знаменитом курортном городе Баден-Баден. В прошлом там располагалась резиденция известного русского дипломата, тайного советника Михаила Хрептовича.
Внутри это здание украшают искусная лепнина и фрески. На потолках, созданных из самых ценных пород дерева, можно увидеть великолепные люстры. На территории дворца имеется ландшафтный парк с фонтанами, а под ним находится спа-зона. Площадь ее, по данным DW, составляет порядка тысячи квадратных метров.
Супругам Кулибаевых в том же районе ФРГ принадлежат еще три объекта недвижимости, два из которых являются историческими памятниками — замок-отель Бюлерхее, где в прошлом отдыхал первый канцлер Германии Конрад Аденауэр, и вилла выдающегося архитектора Густава Штро.
Ранее в прессе появились сообщения о намерениях младшей дочери Назарбаева Алии получить британское гражданство. По данным СМИ, в 2006 году она купила особняк в северной части Лондона. В частности, в публикациях The Sunday Telegraph отмечалось, что сумма сделки была одной из самых крупных после того, как родственница первого президента Казахстана вывела за рубеж около 300 миллионов долларов.
В Великобритании также проживал сын еще одной дочери политика Дариги Назарбаевой, в прошлом занимавшей пост главы Сената (верхней палаты парламента) Казахстана. Айсултан Назарбаев обучался в школе-пансионе "Американская международная школа" в Австрии, потом окончил Королевскую военную академию в британском Сандхерсте, а спустя два года начал работать в Главном разведывательном управлении Минобороны Казахстана, где прослужил до 2013 года.
29-летний Айсултан Назарбаев скончался летом 2020 года в Лондоне. Весной прошлого года британские правоохранители озвучили результаты исследования, согласно которым внук экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева умер по естественным причинам. По мнению экспертов, его смерть была связана с кокаиновой зависимостью.
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