|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Лондоне умер 29-летний внук Назарбаева
16.8.2020 19:48
Фото: versiya.info
В Великобритании в возрасте двадцати девяти лет умер Айсултан Назарбаев, подтвердила его мать, экс-глава Сената (верхней палаты парламента) Казахстана Дарига Назарбаева и дочь первого президента страны. По ее словам, семья скорбит и надеется на уважительное отношение общественности к их трагедии.
Соответствующее сообщение появилось в Facebook фонда первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который возглавляет его старшая дочь Дарига. По ее словам, семья сейчас "глубоко скорбит по поводу кончины нашего любимого Айсултана". Близкие покойного выражают надежду на уважительное отношение к их невосполнимой утрате в этот очень тяжелый час.
Ранее сведения о смерти 29-летнего Айсултана появились на информационном портале zakon.kz. Отмечалось, что внук первого президента Казахстана скончался в Лондоне в ночь на воскресенье, 16 августа.
В прошлом Айсултан Назарбаев обучался в школе-пансионе "Американская международная школа" в Австрии. Десять лет назад он окончил Королевскую военную академию в британском Сандхерсте, а спустя два года начал работать в Главном разведывательном управлении Минобороны Казахстана, где прослужил до 2013 года.
В середине минувшего февраля в Facebook появились посты якобы от имени Айсултана, где он просил политического убежища в Великобритании. При этом он писал о неком давлении, которое на него оказывается.
Прокомментировав эти заявления, министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев пояснил, что считает неэтичным цитировать человека, который сейчас лечится от наркозависимости. Глава ведомства сообщил, что на внука первого президента страны влияют люди, которые пользуются его пагубным пристрастием.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|