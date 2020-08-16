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В Лондоне умер 29-летний внук Назарбаева


16.8.2020 19:48
В Лондоне умер 29-летний внук НазарбаеваФото: versiya.info

В Великобритании в возрасте двадцати девяти лет умер Айсултан Назарбаев, подтвердила его мать, экс-глава Сената (верхней палаты парламента) Казахстана Дарига Назарбаева и дочь первого президента страны. По ее словам, семья скорбит и надеется на уважительное отношение общественности к их трагедии.

Соответствующее сообщение появилось в Facebook фонда первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который возглавляет его старшая дочь Дарига. По ее словам, семья сейчас "глубоко скорбит по поводу кончины нашего любимого Айсултана". Близкие покойного выражают надежду на уважительное отношение к их невосполнимой утрате в этот очень тяжелый час.

Ранее сведения о смерти 29-летнего Айсултана появились на информационном портале zakon.kz. Отмечалось, что внук первого президента Казахстана скончался в Лондоне в ночь на воскресенье, 16 августа.

В прошлом Айсултан Назарбаев обучался в школе-пансионе "Американская международная школа" в Австрии. Десять лет назад он окончил Королевскую военную академию в британском Сандхерсте, а спустя два года начал работать в Главном разведывательном управлении Минобороны Казахстана, где прослужил до 2013 года.

В середине минувшего февраля в Facebook появились посты якобы от имени Айсултана, где он просил политического убежища в Великобритании. При этом он писал о неком давлении, которое на него оказывается.

Прокомментировав эти заявления, министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев пояснил, что считает неэтичным цитировать человека, который сейчас лечится от наркозависимости. Глава ведомства сообщил, что на внука первого президента страны влияют люди, которые пользуются его пагубным пристрастием.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 151

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