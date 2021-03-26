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В Лондоне установили причину смерти внука Назарбаева
26.3.2021 10:02
Фото: smi2.net
Внук экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева умер по естественным причинам, передает РИА Новости.
Смерть 29-летнего Айсултана Назарбаева, по мнению британских правоохранителей, была связана с кокаиновой зависимостью.
Истинные причины смерти Айсултана Назарбаева, который скончался в Лондоне летом прошлого года, озвучила коронер Фиона Уилкокс. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальных представителей семьи Назарбаевых в королевстве.
Как стало известно, британские правоохранители пришли к таким выводам, изучив свидетельские показания, экспертное заключение психиатра и материалы, собранные полицейскими. В результате было установлено, что кончина 29-летнего Айсултана, который в течение нескольких лет боролся с пагубными пристрастиями, не была насильственной и связана с употреблением запрещенных веществ.
Представители семьи Назрабаевых, прокомментировав заключение властей, вновь попросили "о конфиденциальности в это очень трудное время".
В юные годы Айсултан Назарбаев обучался в школе-пансионе "Американская международная школа", который находится в Австрии. Окончив позднее Королевскую военную академию в британском Сандхерсте, он поступил на работу в Главное разведуправление Министерства обороны Казахстана. Внук бывшего лидера государства прослужил в ведомстве вплоть до 2013 года.
В 2020 году в соцсети Facebook появились посты якобы от имени Айсултана, где он просил у британских властей политического убежища. Внук экс-главы Казахстана при этом сообщал, что подвергается некому давлению.
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