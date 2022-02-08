Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Компания Маска налаживает связь с островом Тонга, прерванную из-за извержения вулкана

8.2.2022 20:14

Фото: roskomsvoboda.org



Специалисты компании SpaceX Илона Маска сейчас работают над восстановлением связи с тихоокеанским островным государством Тонга, передает Reuters.



Сложности возникли после извержения вулкана, проснувшегося в середине минувшего января.



Связь островного государства с остальным миром была прервана в результате извержения вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай. Со ссылкой на источники в руководстве страны агентство сообщает, что специалисты команды SpaceX сейчас находятся на Фиджи, где устанавливают станцию Starlink в целях восстановления интернета и связи между Тонга и миром.



Информация об этом также появилась в официальном Twitter генпрокурора Фиджи.



Напомним, вскоре после начала извержения подводного вулкана власти Тонги эвакуировали главу государства, короля Тупоу VI. Одна из больших волн, затопившая несколько близлежащих районов, чуть не дошла тогда до королевского дворца, который находится Нукуалофе.



Предупреждение о возможном цунами распространялось на целый ряд территорий, включая некоторые регионы Австралии, Новой Зеландии, некоторые острова Тихого океана, Россию и Соединенные Штаты. Специалисты позднее зафиксировали в прибрежных районах волны высотой до полутора метров. Согласно официальным данным, до сих пор числятся пропавшими без вести около полутора сотен жителей островов Манго и Атата, в Перу погибли два человека.



Спутниковая группировка Starlink представляет собой одно из подразделений американской корпорации SpaceX.



Автор: Злата Богатова

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