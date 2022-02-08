ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Индонезии восемь человек скончались из-за лихорадки денге
В Индонезии восемь человек скончались из-за лихорадки денге
В России за сутки госпитализировано более 20 тыс. пациентов с COVID-19
В России за сутки госпитализировано более 20 тыс. пациентов с COVID-19
На Кубани женщина и четверо детей погибли из-за угарного газа
На Кубани женщина и четверо детей погибли из-за угарного газа
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Жириновский госпитализирован в тяжелом состоянииЖириновский госпитализирован в тяжелом состоянии
Задержаны мигранты, напавшие с битами на магазин в ПодмосковьеЗадержаны мигранты, напавшие с битами на магазин в Подмосковье
В России за сутки госпитализировано более 20 тыс. пациентов с COVID-19В России за сутки госпитализировано более 20 тыс. пациентов с COVID-19
Шольц вновь заявил, что нужны переговоры о ситуации вокруг УкраиныШольц вновь заявил, что нужны переговоры о ситуации вокруг Украины
Компания Маска налаживает связь с островом Тонга, прерванную из-за извержения вулканаКомпания Маска налаживает связь с островом Тонга, прерванную из-за извержения вулкана

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

А не пошла бы ты замуж?А не пошла бы ты замуж?
Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Компания Маска налаживает связь с островом Тонга, прерванную из-за извержения вулкана


8.2.2022 20:14
Компания Маска налаживает связь с островом Тонга, прерванную из-за извержения вулканаФото: roskomsvoboda.org

Специалисты компании SpaceX Илона Маска сейчас работают над восстановлением связи с тихоокеанским островным государством Тонга, передает Reuters.

Сложности возникли после извержения вулкана, проснувшегося в середине минувшего января.

Связь островного государства с остальным миром была прервана в результате извержения вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай. Со ссылкой на источники в руководстве страны агентство сообщает, что специалисты команды SpaceX сейчас находятся на Фиджи, где устанавливают станцию Starlink в целях восстановления интернета и связи между Тонга и миром.

Информация об этом также появилась в официальном Twitter генпрокурора Фиджи.

Напомним, вскоре после начала извержения подводного вулкана власти Тонги эвакуировали главу государства, короля Тупоу VI. Одна из больших волн, затопившая несколько близлежащих районов, чуть не дошла тогда до королевского дворца, который находится Нукуалофе.

Предупреждение о возможном цунами распространялось на целый ряд территорий, включая некоторые регионы Австралии, Новой Зеландии, некоторые острова Тихого океана, Россию и Соединенные Штаты. Специалисты позднее зафиксировали в прибрежных районах волны высотой до полутора метров. Согласно официальным данным, до сих пор числятся пропавшими без вести около полутора сотен жителей островов Манго и Атата, в Перу погибли два человека.

Спутниковая группировка Starlink представляет собой одно из подразделений американской корпорации SpaceX.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Февраль 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
            

Популярное

Протасевич собирается судиться с RyanairПротасевич собирается судиться с Ryanair
В Таиланде открыт новый вид тарантулаВ Таиланде открыт новый вид тарантула
В Индонезии восемь человек скончались из-за лихорадки денгеВ Индонезии восемь человек скончались из-за лихорадки денге
В Аргентине растет число умерших из-за отравленного кокаинаВ Аргентине растет число умерших из-за отравленного кокаина
Жителя Урала арестовали за гибель дочери от ножевого раненияЖителя Урала арестовали за гибель дочери от ножевого ранения

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru