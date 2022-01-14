ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Индии 9 человек погибли в железнодорожной аварии
В Индии 9 человек погибли в железнодорожной аварии
Король Тонги покинул дворец после извержения подводного вулкана
Король Тонги покинул дворец после извержения подводного вулкана
Задержанный ОМОНом казахстанский боец ММА объявил о завершении карьеры
Задержанный ОМОНом казахстанский боец ММА объявил о завершении карьеры
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Король Тонги покинул дворец после извержения подводного вулканаКороль Тонги покинул дворец после извержения подводного вулкана
Задержанный в России хакер причастен к атаке на Colonial PipelineЗадержанный в России хакер причастен к атаке на Colonial Pipeline
Многодетная россиянка погибла во время беспорядков в КазахстанеМногодетная россиянка погибла во время беспорядков в Казахстане
Начальник радиотехнических войск ВКС РФ арестован по обвинению во взяткеНачальник радиотехнических войск ВКС РФ арестован по обвинению во взятке
Рэпера Канье Уэста заподозрили в избиении фанатаРэпера Канье Уэста заподозрили в избиении фаната

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7
Кукольный домик. Часть 6Кукольный домик. Часть 6

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Король Тонги покинул дворец после извержения подводного вулкана


20:00
Король Тонги покинул дворец после извержения подводного вулканаФото: myseldon.com

После извержения подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, которое началось в Королевстве Тонга накануне, 14 января, местные синоптики зафиксировали ряд небольших цунами. Волны зарегистрировали у берегов Тонгатапу - наиболее крупного из островов архипелага Тонга, передают зарубежные СМИ.

Извержение стало самым масштабным за период с минувшего декабря, передает ТАСС. Уровень активности подводного вулкана Хунга Тонга-Хунга-Хаапай не снижается уже в течение двенадцати часов, сообщается со ссылкой на заявление геологической службы королевства. По данным специалистов, вулканический шлейф, состоящий из пепла, пара и газов, поднимается на высоту до 20 км над уровнем моря.

В течение всего дня у берегов Тонгатапу - крупнейшего острова архипелага Тонга - ученые продолжают фиксировать небольшие цунами. Местному населению настоятельно советуют воздерживаться от купания до нормализации обстановки. Морякам, которые сейчас находятся в открытом море, предписывается перейти на большую глубину.

Как стало известно, из-за извержения подводного вулкана власти Тонги эвакуировали главу государства, короля Тупоу VI из его королевского дворца, который располагается в столице Нукуалофе. По данным CNN, до резиденции ранее чуть не дошла одна из больших волн, затопившая несколько близлежащих районов.

Предупреждение об угрозе цунами после начала вулканического извержения также распространялось на некоторые регионы Австралии, Новой Зеландии и ряд островов Тихого океана. В некоторых областях на побережьях зафиксировали волны высотой до полутора метров.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Январь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

Салливан: США отреагируют, если Россия разместит войска в Латинской АмерикеСалливан: США отреагируют, если Россия разместит войска в Латинской Америке
В Индии 9 человек погибли в железнодорожной аварииВ Индии 9 человек погибли в железнодорожной аварии
В Туле арестован подозреваемый в убийстве предпринимателяВ Туле арестован подозреваемый в убийстве предпринимателя
Шендерович покидает Россию из-за возможного уголовного делаШендерович покидает Россию из-за возможного уголовного дела
Блогер Милохин сообщил, что его не пустили на УкраинуБлогер Милохин сообщил, что его не пустили на Украину

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru