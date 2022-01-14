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Король Тонги покинул дворец после извержения подводного вулкана
20:00
Фото: myseldon.com
После извержения подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, которое началось в Королевстве Тонга накануне, 14 января, местные синоптики зафиксировали ряд небольших цунами. Волны зарегистрировали у берегов Тонгатапу - наиболее крупного из островов архипелага Тонга, передают зарубежные СМИ.
Извержение стало самым масштабным за период с минувшего декабря, передает ТАСС. Уровень активности подводного вулкана Хунга Тонга-Хунга-Хаапай не снижается уже в течение двенадцати часов, сообщается со ссылкой на заявление геологической службы королевства. По данным специалистов, вулканический шлейф, состоящий из пепла, пара и газов, поднимается на высоту до 20 км над уровнем моря.
В течение всего дня у берегов Тонгатапу - крупнейшего острова архипелага Тонга - ученые продолжают фиксировать небольшие цунами. Местному населению настоятельно советуют воздерживаться от купания до нормализации обстановки. Морякам, которые сейчас находятся в открытом море, предписывается перейти на большую глубину.
Как стало известно, из-за извержения подводного вулкана власти Тонги эвакуировали главу государства, короля Тупоу VI из его королевского дворца, который располагается в столице Нукуалофе. По данным CNN, до резиденции ранее чуть не дошла одна из больших волн, затопившая несколько близлежащих районов.
Предупреждение об угрозе цунами после начала вулканического извержения также распространялось на некоторые регионы Австралии, Новой Зеландии и ряд островов Тихого океана. В некоторых областях на побережьях зафиксировали волны высотой до полутора метров.
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