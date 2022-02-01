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Песков ответил на вопрос о высказываниях Делимханова


15:07
Песков ответил на вопрос о высказываниях ДелимхановаФото: primechaniya.ru

Оценивать словам депутата Госдумы Адама Делимханова должны не в Кремле, а члены думского комитета по этике, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Официальный представитель Кремля также сообщил, что главе РФ будет доложено об обращении "Эха Москвы" по поводу ситуации с угрозами Рамзана Кадырова в адрес журналистов.

Как подчеркнул Дмитрий Песков, оценивать высказывания и действия депутатов должны в Государственной Думе и соответствующем комитете, передает "Интерфакс". Отвечая на вопрос журналистов, официальный представитель Кремля подчеркнул, на слова Делимханова уже вызвали реакцию.

Официальный представитель Кремля пояснил также, что Владимиру Путину будет доложено об обращении редакции радиостанции "Эхо Москвы". Журналисты просят главу государства отреагировать на заявления чеченского лидера Рамзана Кадырова, угрожавшего, по их мнению, представителям СМИ.

Информацией о запланированных на ближайшие дни встречах Путина и Кадырова он не располагает, добавил Песков.

Ранее высказывания депутата Адама Делимханова прокомментировал первый зампред комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Николай Арефьев. Представитель фракции КПРФ выразил мнение о том, что подобные заявления должны быть проверены Генеральной прокуратурой. По его словам, представляющих опасность для общества людей необходимо "ставить на учет", чтобы контролировать их действия.

Сегодня в прессе распространились публикации о заявлении Делимханова, на чеченском языке угрожавшего родственникам экс-судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева и всем, кто попытается перевести его на русский.

Напомним, накануне Песков сделал заявление о том, что Кремль не будет вмешиваться в ситуацию с семьей Янгулбаевых. Пресс-секретарь главы РФ при этом указал на "определенные обвинения", озвучиваемые в адрес Кадырова из-за рубежа.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 169

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