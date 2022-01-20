Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Песков: вопросы о похищении жены судьи в Нижнем Новгороде нужно задавать полиции

15:04

Фото: russophile.org



Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков отреагировал на публикации в СМИ о супруге экс-судьи Верховного суда Чеченской республики Сайди Янгулбаева.



Все вопросы, связанные с этим инцидентом, необходимо адресовать правоохранителям, заявил представитель Кремля.



В Кремле знают о случившемся из публикаций в прессе, отметил Дмитрий Песков. Насколько достоверными являются эти сведения, пока судить не представляется возможным. Пресс-секретарь президента РФ Песков подчеркнул, что все вопросы, связанные с супругой судьи ВС Чечни в отставке Сайди Янгулбаева, якобы похищенной в Нижнем Новгороде, следует задавать полицейским.



Официальный представитель Кремля высказался на эту тему, когда ему задали вопрос о неком отдельном статусе чеченских силовиков, которые якобы могли иметь отношение к происшествию в Нижнем Новгороде, передает "Интерфакс". Как заявил Песков, сотрудники правоохранительных органов должны действовать в строгом соответствии с должностными и ведомственными инструкциями. Учитывая, что в России "единое правовое поле", подчеркнул пресс-секретарь президента РФ, чеченские силовики не имеют и не могут иметь какого-либо "особого статуса".



Накануне, 20 января, "Комитет против пыток" (в 2016 году внесен в реестр иноагентов и вскоре после этого самоликвидировался, сейчас продолжает работу без оформления юрлица) рассказал, что жену Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву забрали неизвестные люди, приехавшие на двух автомобилях с чеченскими номерами и представившиеся оперативными сотрудниками.



В сообщении уточнялось, что супруга бывшего судьи ВС Чечни в тот момент находилась в бессознательном состоянии. Врачи ранее диагностировали у нее диабет, поэтому ей необходимы лекарства. В публикации также выложили фото документа, предъявленного судье и адвокатам. Судя по нему, Мусаеву вызвали в суд в качестве свидетеля.



Ранее сотрудничающий с "Комитетом против пыток" сын Сайди Янгулбаева, правозащитник Абубакар Янгулбаев рассказывал об исчезновении их родственников, которые проживают в Чечне. В минувшем декабре, по его словам, он сам задерживался, после чего его подвергли обыску.



Автор: Злата Богатова

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