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Девятилетней студентке МГУ Тепляковой предложили вернуться в школу
12:15
Фото: vk.com
Профессор НИУ ВШЭ в Петербурге Даниил Александров полагает, что Алисе Тепляковой, которая сейчас обучается на психологическом факультете Московского государственного университета им. Ломоносова, стоило бы возвратиться в школу, чтобы оказаться среди сверстников.
Мнение эксперта по поводу целесообразности обучения девятилетней студентки в ведущем вузе страны публикует "Московский комсомолец".
По словам Даниила Александрова, девятилетнему ребенку не стоит обучаться в вузе, ведь в скором времени у него вполне могут появиться совершенно новые интересы, и они могут быть не связаны с психологией. Профессор отметил, что в Москве сейчас работает "много хороших частных школ". Оказавшись в одной из них, девочка получит возможность пообщаться со сверстниками и осваивать нужные социальные навыки.
Оказавшись в школе, пояснил Александров, Теплякова станет более самостоятельной. Учеба в старших классах и вузе не ограничивается освоением определенного объема знаний, подчеркнул профессор и добавил, что каждому человеку требуется "пройти определенные моменты этой жизни".
Не так давно в МГУ сообщили, что Алиса Теплякова пропустила зимнюю сессию. В пресс-службе психологического факультета вуза выразили готовность организовать для необычной студентки индивидуальный учебный план, если она успешно завершит семестр. Однако на тот момент, поясняли представители вуза, они не могли связаться ни с ребенком, ни с его законными представителями.
Отец девочки Евгений Тепляков в беседе с РИА Новости заявил, что девочка не пропустила ни одного экзамена, не имея на то уважительных причин, и у него есть все доказательства.
Напомним, в конце декабря отец Тепляковой отреагировал на призыв члена СПЧ приостановить ее обучение в МГУ. Вице-президент Российского общества психологов Александр Асмолов, входящий в Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ (СПЧ), высказался на эту тему после случившегося в вузе конфликта.
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