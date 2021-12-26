Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Отец Тепляковой отреагировал на призыв члена СПЧ приостановить ее обучение в МГУ

26.12.2021 19:04

Фото: кадр видео с youtube.com



Как заявил Евгений Тепляков, у Александра Асмолова нет права делать заявления, касающиеся учебы девятилетней студентки факультета психологии Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.



Отец Алисы Тепляковой в эфире канала "Рен ТВ" отметил, что оценку высказываний Асмолова должна сделать комиссия по этике.



По словам Евгения Теплякова, вице-президент Российского общества психологов Александр Асмолов, входящий в Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ (СПЧ), не имеет права делать какие-либо заявления по поводу учебы его ребенка с точки зрения действующего законодательства.



Семья Тепляковых прежде не пересекалась с академиком Асмоловым, он не видел Алису, поэтому речь идет еще и о нарушении персональных данных, заявил отец юной студентки. Тепляков добавил, что что это "просто неэтично". По его словам, все подобного рода заключения и диагнозы могут выноситься лишь по результатам соответствующих процедур, а вовсе "не потому, что он Асмолов".



Ранее Асмолов выступил с предложением на время приостановить обучение девятилетней студентки на психфаке МГУ. По его мнению, имеется достаточно высокая вероятность появления у девочки в будущем проблем с психическим и психофизиологическим развитием. Асмолов отметил, что ребенок стал объектом "социально-педагогического эксперимента".



Напомним, не так давно в полицию Москвы поступило сообщение о происшествии в МГУ, где Евгений Тепляков пытался прорваться через сотрудников охраны, чтобы "разобраться с преподавателями". Одному из сотрудников вуза даже потребовалась помощь медиков. В пресс-службе факультета психологии университета заявили, что отца девочки не устроила оценка, которую получила его дочь на экзамене. Кроме того, Тепляков с возмущением отреагировал на то, как проводилось испытание.



Автор: Злата Богатова

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