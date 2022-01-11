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В МГУ заявили, что Алиса Теплякова пропустила зимнюю сессию


00:09
В МГУ заявили, что Алиса Теплякова пропустила зимнюю сессиюФото: smi2.net

Девятилетняя студентка факультета психологии Московского госуниверситета Алиса Теплякова не появлялась на зачетах и экзаменах с 24 декабря, передает ТАСС.

Представители вуза отметили, что не могут связаться ни с девочкой, ни с ее родителями.

В пресс-службе психологического факультета МГУ выразили готовность организовать для необычной студентки индивидуальный учебный план, если она успешно завершит сессию. Пока же девочка в вузе не появляется.

Представители вуза пояснили, что не видели Алису Теплякову в стенах МГУ с 8 сентября 2021 года. 24 декабря студенты начали сдавать зачеты и экзамены, однако Алиса Евгеньевна на них не появилась. На факультете отметили, что не располагают сведениями о том, намерена ли девятилетняя Теплякова продолжать обучение, добавив что не могут "связаться с Алисой или ее законными представителями".

Позже ситуацию прокомментировал отец девятилетней студентки МГУ Евгений Тепляков. В беседе с РИА Новости он заявил, что его дочь "не пропустила ни одного экзамена", не имея на то уважительных причин, и у него есть все доказательства.

Напомним, в конце декабря отец Тепляковой отреагировал на призыв члена СПЧ приостановить ее обучение в МГУ. Вице-президент Российского общества психологов Александр Асмолов, входящий в Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ (СПЧ), высказался на эту тему после случившегося в вузе конфликта.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 205

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