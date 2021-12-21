Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Полиция выясняет обстоятельства инцидента в МГУ с участием отца Тепляковой

15:59

Фото: anews.com



Правоохранительные органы российской столицы проводят проверку по факту вчерашнего инцидента с участием отца девятилетней студентки Московского государственного университета им. Ломоносова Алисы Тепляковой, передает ТАСС. В полиции подтвердили, что накануне, 21 декабря, к ним поступил сигнал о происшествии.



Как сообщили представители правоохранительных органов Москвы, накануне поступил сигнал о конфликте, случившемся между Евгением Тепляковым и сотрудниками МГУ, якобы удерживавшими в одной из аудиторий девятилетнюю Алису. Девочка вчера должна была сдавать экзамен по психологии. Прибывшие на вызов полицейские выяснили, что двери в аудиторию были заперты на время испытания. Как только экзамен завершился, помещение открыли. Уточняется, что конфликтная ситуация фактически была урегулирована еще до появления наряда, но по факту случившегося начата проверка.



В пресс-службе факультета психологии МГУ подтвердили, что им пришлось обращаться за помощью в оперативные органы, пишут российские СМИ. Прокомментировав скандальное поведение Теплякова, пытавшегося прорваться через охранников и "разобраться с преподавателями", представители вуза пояснили, что мужчину не устроила оценка, которую поставили Алисе. Кроме того, отца малолетней студентки возмутил процесс проведения экзамена.



Преподавателей, которые экзаменовали группу Алисы, из соображений безопасности пришлось выводить через запасной выход. Кроме того, одному из сотрудников факультета психологии после случившегося потребовалась помощь медиков.



Алиса Теплякова ранее получила широкую известность, сдав в восьмилетнем возрасте ЕГЭ по русскому языку, математике, биологии и информатике. Девочке выдали аттестат в школе No 626 города Москвы. Выпускница пыталась поступить в МГУ, но на вступительных испытаниях не сумела набрать необходимые баллы. В результате девочка стала студенткой факультета психологии ведущего российского вуза на платной основе.



Автор: Злата Богатова

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