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Писательницу Алексиевич включили в рейтинг Forbes


19.1.2022 18:09
Писательницу Алексиевич включили в рейтинг ForbesФото: livejournal.com

Финансово-экономическое издание Forbes представило топ-50 наиболее успешных женщин старше пятидесяти лет в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка). В этом списке можно увидеть имя известной белорусской писательницы Светланы Алексиевич, в прошлом удостоенной Нобелевской премии по литературе.

По данным составителей перечня, Светлана Алексиевич выступает с критикой диктаторских режимов. В своих произведениях писательница делает акцент на личности и человечности людей, которым пришлось оказаться в различных критических ситуациях.

В прошлом Алексиевич входила в президиум Координационного совета, сформированный белорусскими оппозиционерами в целях мирной передачи власти. Решение было принято ими после президентских выборов 2020 года. Вскоре писательница, оказавшаяся единственным членом КСО, который не был задержан, покинула Белоруссию.

В рейтинге можно увидеть политиков и высокопоставленных чиновниц, ученых и менеджеров, а также артисток и предпринимательниц, общественных активисток. В частности, в список вошли директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, британская актриса театра и кино Джуди Денч, участвовавшая в разработке вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca Сара Гилберт, модельер Донателла Версаче и возглавляющая Еврокомиссию Урсула фон дер Ляйен.

Ранее глава Европарламента Давид Сассоли объявил оппозицию Белоруссии лауреатом премии имени Андрея Сахарова "За свободу мысли" за 2020. Представитель Брюсселя пояснил, что награждаются бывший кандидат на пост президента Светлана Тихановская и ее соратницы по Координационному совету, в частности, находившаяся в тот момент под арестом Мария Колесникова, нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, вынужденно покинувшая Белоруссию Ольга Ковалькова и супруга еще одного экс-претендента в лидеры государства Вероника Цепкало.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 196

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