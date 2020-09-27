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Белорусская писательница Алексиевич покинула страну
14:30
Фото: livejournal.com
Помощница писательницы Светланы Алексиевич пояснила, что отъезд из Белоруссии никак не связан с уголовным делом против Координационного совета оппозиции. Как стало известно, у Нобелевского лауреата за рубежом запланировано несколько мероприятий.
Сегодня, 28 сентября, Белоруссию покинула писательница Светлана Алексиевич, ранее вошедшая в президиум Координационного совета оппозиции. Как передает портал tut.by, литератор вылетела в Германию.
Помощница писательницы пояснила, что Алексиевич села на самолет сегодня рано утром. Отъезд Нобелевского лауреата не имеет никакого отношения к уголовному делу, которое власти ранее возбудили в отношении оппозиционеров в связи с созданием Координационного совета.
Отмечается, что Алексиевич должна принять участие в мероприятиях, которые запланированы в Италии и Швеции.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко отреагировал на призыв Эмманюэля Макрона, который ранее порекомендовал ему добровольно покинуть пост. По словам представителя Минска, французскому президенту лучше разобраться с внутренними делами своей страны.
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