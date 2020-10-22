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Белорусская оппозиция стала лауреатом премии Сахарова за 2020 год


05:41
Белорусская оппозиция стала лауреатом премии Сахарова за 2020 годФото: vk.com

Глава Европарламента Давид Сассоли объявил оппозицию Белоруссии лауреатом премии имени Андрея Сахарова "За свободу мысли" за 2020.

Это случилось во время пленарной сессии представительной ассамблеи ЕС, которая проходит в Брюсселе.

Как сообщил Давид Сассоли, совещание председателей фракций Европейского парламента приняло решение отдать премию им. Сахарова лидерам демократической оппозиции Белоруссии. По его словам, награждаются бывший кандидат на пост президента Светлана Тихановская и ее соратницы по Координационному совету, в частности, остающаяся под арестом Мария Колесникова, нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, вынужденно покинувшая Белоруссию Ольга Ковалькова и супруга еще одного экс-претендента в лидеры государства Вероника Цепкало.

Оппозицонеры, среди которых также был задержанный минувшей весной блогер Сергей Тихановский, выдвигались на эту премию по инициативе наиболее крупных европарламентских фракций – Европейская народная партия, "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" и "Обновим Европу".

Торжественная церемония вручения премии будет проводиться в рамках декабрьской пленарной сессии Европарламента.

Премию им. Андрея Сахарова "За свободу мысли" каждый год присуждают лицам, сделавшим исключительный вклад в борьбу за права человека по всему миру. Она была учреждена в 1988 году, ее лауреатами в прошлом становились как известные общественные деятели (Нельсон Мандела, Кофи Аннан и другие), так и организации, включая ООН и Белорусскую ассоциацию журналистов (БАЖ).

Автор: Злата Богатова

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