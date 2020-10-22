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Белорусская оппозиция стала лауреатом премии Сахарова за 2020 год
05:41
Фото: vk.com
Глава Европарламента Давид Сассоли объявил оппозицию Белоруссии лауреатом премии имени Андрея Сахарова "За свободу мысли" за 2020.
Это случилось во время пленарной сессии представительной ассамблеи ЕС, которая проходит в Брюсселе.
Как сообщил Давид Сассоли, совещание председателей фракций Европейского парламента приняло решение отдать премию им. Сахарова лидерам демократической оппозиции Белоруссии. По его словам, награждаются бывший кандидат на пост президента Светлана Тихановская и ее соратницы по Координационному совету, в частности, остающаяся под арестом Мария Колесникова, нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, вынужденно покинувшая Белоруссию Ольга Ковалькова и супруга еще одного экс-претендента в лидеры государства Вероника Цепкало.
Оппозицонеры, среди которых также был задержанный минувшей весной блогер Сергей Тихановский, выдвигались на эту премию по инициативе наиболее крупных европарламентских фракций – Европейская народная партия, "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" и "Обновим Европу".
Торжественная церемония вручения премии будет проводиться в рамках декабрьской пленарной сессии Европарламента.
Премию им. Андрея Сахарова "За свободу мысли" каждый год присуждают лицам, сделавшим исключительный вклад в борьбу за права человека по всему миру. Она была учреждена в 1988 году, ее лауреатами в прошлом становились как известные общественные деятели (Нельсон Мандела, Кофи Аннан и другие), так и организации, включая ООН и Белорусскую ассоциацию журналистов (БАЖ).
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