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Нападение на вдову Градского могло быть инсценировкой
17.1.2022 19:28
Фото: imag.one
Учитывая, что Марина Коташенко обратилась в правоохранительные органы с заявлением о нападении спустя почти шесть часов, полицейские допускают инсценировку, передает ТАСС.
Ранее вдова Александра Градского заявила, что у нее украли 100 млн рублей.
Следователи сейчас прорабатывают несколько различных версий, включая инсценировку вооруженного нападения на Марину Коташенко, передает ТАСС. Со ссылкой на источник в правоохранительных органах отмечается, что вдова известного артиста обратилась в полицию с заявлением лишь через несколько часов.
Потерпевшая пояснила, что стала жертвой разбойного нападения в первой половине дня. По словам Коташенко, злоумышленники заставили ее отдать деньги примерно в 13:00 часов. В полицию же она обратилась около 19:00, отметив, что несколько часов находилась в шоковом состоянии. Кроме того, преступники запугивали ее, предупреждая о том, что заявление подавать нельзя.
В ходе начатого разбирательства установлено, что после инцидента, когда у потерпевшей украли огромную сумму, она довезла троих мужчин до трассы, где они сели в белый Mercedes. Затем автомобиль уехал в направлении Москвы. Эти и другие подробности могут указывать на то, что случившееся представляет собой постановку.
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