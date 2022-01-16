Новости шоу-бизнеса

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В Подмосковье неизвестные похитили у вдовы композитора Градского 100 млн руб.
04:18
Фото: imag.one
Правоохранительные органы Московской области приступили к выяснению обстоятельств нападения на вдову народного артиста России, композитора и певца Александра Градского. Вооруженные злоумышленники похитили у Марины Коташенко 100 млн рублей, передает "Интерфакс".
Преступление было тщательно спланировано, отметил источник агентства. По предварительным данным, вооруженные злоумышленники сначала спровоцировали ДТП с автомобилем Марины Коташенко, подкараулив ее машину на Центральной кольцевой автодороге.
Затем трое преступников заставили вдову народного артиста Александра Градского возвратиться в дом, который находится в деревне Мишуткино. Там у женщины похитили хранившиеся в особняке деньги в размере около 100 млн рублей. Затем нападавшие скрылись. Полиция приступила к выяснению обстоятельств ЧП и поиску злоумышленников.
Известный российский артист, певец, поэт, мультиинструменталист и композитор Александр Градский умер 28 ноября 2021 года.
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