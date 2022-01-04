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Студия Warner Music Group приобрела права на все песни Дэвида Боуи


4.1.2022 14:09
Студия Warner Music Group приобрела права на все песни Дэвида БоуиФото: livejournal.com

Права на все песни британского рок-певца Дэвида Боуи приобрел американский концерн студий звукозаписи Warner Music Group.

Сумма сделки, условия которой не разглашаются, составила $250 млн, пишет газета Financial Times.

В рамках соглашения Warner Music Group становится правообладателем всех студийных альбомов Дэвида Боуи, а также выпущенного после смерти музыканта диска Toy.

Британский рок-певец и автор песен, продюсер, художник и актер Дэвид Боуи скончался 10 января 2016 года, вскоре после своего 69-летия. Лишь тогда стало известно, что артист полтора года боролся с раком. Боуи, старавшийся воздерживаться от комментариев о подробностях своей частной жизни, за несколько дней до смерти презентовал новый, ставший 29-м по счету, альбом Blackstar.

Напомним, ранее Боб Дилан продал права собственности на более чем 600 композиций, созданных им в течение почти шесть десятилетий, компании Universal Music Publishing Group (UMPG). Вскоре подобные сделки начали заключать и другие артисты: за 225 млн фунтов свой каталог продала знаменитая американская певица Тина Тернер. 81-летняя артистка заключила соответствующую сделку с BMG.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 235

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