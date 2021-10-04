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Тина Тернер продала свой каталог за 225 млн фунтов


07:20
Тина Тернер продала свой каталог за 225 млн фунтовФото: cheatsheet.com

Знаменитая американская певица Тина Тернер вошла в число артистов, решивших продать права на свой бэк-каталог.

81-летняя артистка заключила соответствующую сделку с BMG.

Как передает портал NME, Тина Тернер продала права на свой бэк-каталог за более чем 300 млн долларов (225 млн фунтов стерлингов).

В течение последнего года уже довольно много артистов пошли на подобные шаги, однако сделка Тернер может считаться самой крупной из когда-либо оформленных с одним исполнителем издательством BMG. В договоре указаны такие хиты как What's Love Got to Do With It и Better Be Good to Me, а также имя, образ и изображение певицы.

Ранее Боб Дилан продал права собственности на более чем 600 композиций, созданных в течение почти шесть десятилетий, компании Universal Music Publishing Group (UMPG). Сумма сделки также составила 225 млн фунтов стерлингов. По словам главы UMPG Лучиана Грейнджа, творчесство Боба Дилана вызвало "любовь и восхищение миллиардов людей во всем мире". Он выразил уверенность в том, что и спустя сотни лет песни артиста будут востребованы и почитаемы.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 187

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