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Тина Тернер продала свой каталог за 225 млн фунтов
07:20
Фото: cheatsheet.com
Знаменитая американская певица Тина Тернер вошла в число артистов, решивших продать права на свой бэк-каталог.
81-летняя артистка заключила соответствующую сделку с BMG.
Как передает портал NME, Тина Тернер продала права на свой бэк-каталог за более чем 300 млн долларов (225 млн фунтов стерлингов).
В течение последнего года уже довольно много артистов пошли на подобные шаги, однако сделка Тернер может считаться самой крупной из когда-либо оформленных с одним исполнителем издательством BMG. В договоре указаны такие хиты как What's Love Got to Do With It и Better Be Good to Me, а также имя, образ и изображение певицы.
Ранее Боб Дилан продал права собственности на более чем 600 композиций, созданных в течение почти шесть десятилетий, компании Universal Music Publishing Group (UMPG). Сумма сделки также составила 225 млн фунтов стерлингов. По словам главы UMPG Лучиана Грейнджа, творчесство Боба Дилана вызвало "любовь и восхищение миллиардов людей во всем мире". Он выразил уверенность в том, что и спустя сотни лет песни артиста будут востребованы и почитаемы.
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