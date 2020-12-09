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Боб Дилан продал права на все свои песни Universal


9.12.2020 20:01
Боб Дилан продал права на все свои песни UniversalФото: townsquare.media

Компания Universal Music Publishing Group (UMPG) приобрела права на все композиции, созданные в течение шестидесяти лет легендарным американским рок-музыкантом Бобом Диланом.

Как указано в сообщении на официальном сайте UMPG, речь идет о 600 песнях нобелевского лауреата.

По словам главы UMPG Лучиана Грейнджа, композиции Боба Дилана "вызвали любовь и восхищение миллиардов людей во всем мире". Он выразил уверенность в том, что и спустя сотни лет песни артиста будут востребованы и почитаемы.

Сумма сделки не раскрывается. Вместе с тем, в The Financial Times появились предположения о том, что за каталог, в который вошли 600 песен Боба Дилана, UMPG могла выплатить девятизначную сумму. По мнению авторов The New York Times, компания стала правообладателем творческого наследия знаменитого артиста за 300 миллионов долларов.

Минувшим летом Боб Дилан стал самым возрастным музыкантом, альбом которого смог возглавить британский хит-парад. Американский артист, отпраздновавший 21 мая свое 79-летие, покорил вершины британских чартов в девятый раз.

В альбом, премьера которого состоялась 19 июня, вошли десять композиций. До того Дилан уже представил публике три песни, в частности, Murder Most Foul. Композиция длиною почти в семнадцать минут, посвященная покушению на 35-го президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди, в минувшем апреле была восторженно встречена поклонниками артиста и возглавила хит-парад Billboard.

Rough and Rowdy Ways стал первым за последние восемь лет альбомом Боба Дилана, составленным лишь из новых творений. Выпустив в 2012 году сборник Tempest, артист в последующие годы презентовал три пластинки, в которые входили исключительно каверы.

Автор: Злата Богатова

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