Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Боб Дилан продал права на все свои песни Universal

9.12.2020 20:01

Фото: townsquare.media



Компания Universal Music Publishing Group (UMPG) приобрела права на все композиции, созданные в течение шестидесяти лет легендарным американским рок-музыкантом Бобом Диланом.



Как указано в сообщении на официальном сайте UMPG, речь идет о 600 песнях нобелевского лауреата.



По словам главы UMPG Лучиана Грейнджа, композиции Боба Дилана "вызвали любовь и восхищение миллиардов людей во всем мире". Он выразил уверенность в том, что и спустя сотни лет песни артиста будут востребованы и почитаемы.



Сумма сделки не раскрывается. Вместе с тем, в The Financial Times появились предположения о том, что за каталог, в который вошли 600 песен Боба Дилана, UMPG могла выплатить девятизначную сумму. По мнению авторов The New York Times, компания стала правообладателем творческого наследия знаменитого артиста за 300 миллионов долларов.



Минувшим летом Боб Дилан стал самым возрастным музыкантом, альбом которого смог возглавить британский хит-парад. Американский артист, отпраздновавший 21 мая свое 79-летие, покорил вершины британских чартов в девятый раз.



В альбом, премьера которого состоялась 19 июня, вошли десять композиций. До того Дилан уже представил публике три песни, в частности, Murder Most Foul. Композиция длиною почти в семнадцать минут, посвященная покушению на 35-го президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди, в минувшем апреле была восторженно встречена поклонниками артиста и возглавила хит-парад Billboard.



Rough and Rowdy Ways стал первым за последние восемь лет альбомом Боба Дилана, составленным лишь из новых творений. Выпустив в 2012 году сборник Tempest, артист в последующие годы презентовал три пластинки, в которые входили исключительно каверы.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 7.12.2020 21:31 Рената Литвинова сообщила, что заразилась COVID-19

Рената Литвинова сообщила, что заразилась COVID-19 7.12.2020 14:20 Британский артист рассказал об откровенной переписке с Меган Маркл

Британский артист рассказал об откровенной переписке с Меган Маркл 6.12.2020 13:27 В Китае сняли с показа фильм «Охотник на монстров»

В Китае сняли с показа фильм «Охотник на монстров» 30.11.2020 23:05 Курт Рассел хотел бы закончить актерскую карьеру на роли Санта-Клауса

Курт Рассел хотел бы закончить актерскую карьеру на роли Санта-Клауса 29.11.2020 23:02 Дэвид Линч снимет сериал для Netflix