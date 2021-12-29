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Во Владимире возбудили дело по факту оправдания теракта во Франции


29.12.2021 22:16
Во Владимире возбудили дело по факту оправдания теракта во ФранцииФото: vk.com

УФСБ по Владимирской области возбудило дело в отношении местного жителя, который не обратился в правоохранительные органы, чтобы сообщить о посте знакомого в социальной сети "ВКонтакте" с положительной оценкой террористического нападения. В пресс-службе управления пояснили, что речь идет о резонансном убийстве школьного преподавателя в пригороде Парижа.

Установлено, что вскоре после преступления житель Республики Коми разместил на своей странице "ВКонтакте" текстовые записи, которые представляли собой оправдание этого теракта. Пользователь одобрительно отзывался о действиях радикального исламиста, который обезглавил школьного учителя во французском Конфлан-Сент-Онорионе.

Позже пользователь рассказал о своих публикациях (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ "Публичное оправдание терроризма") жителю Владимирской области, которое через некоторое время опрашивали представители регионального УФСБ России. Мужчина умышленно не сообщил, что владеет этой информацией. Позже в отношении этого мужчины возбудили уголовное дело по ст. 205.6 УК РФ ("Несообщение о преступлении").

В сообщении уточняется, что автор поста является выходцем и гражданином одного из государств Средней Азии. Ранее он был задержан полицией Москвы, откуда его доставили в Сыктывкар. Затем мужчина был перевезен для проведения следственных действий во Владимирскую область.

Трагедия, случившаяся во Франции в октябре прошлого года, вызвала обширный общественный резонанс. 18-летний радикал расправился с учителем истории и географии Самюэлем Пати, который показывал школьникам карикатуры на пророка Мухаммеда. Нападавшего ликвидировали сотрудники полиции.

Вскоре во Франции произошла еще серия терактов, после чего президент страны Эммануэль Макрон заявил о необходимости искоренения политического исламизма в учебных и культурных учреждениях, государственных структурах и религиозных общинах. Высказывания политика вызвали крайне негативную реакцию во многих странах мира, где прошли протестные акции. В ряде мусульманских государств даже начали звучать призывы к бойкоту французской продукции.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 142

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