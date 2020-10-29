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В Ницце задержан возможный соучастник террориста
14:26
Фото: livejournal.com
Во Франции полицейские задержали 47-летнего мужчину, который может быть соучастником подозреваемого в нападении на церковь Нотр-Дам в Ницце.
О ходе расследования рассказывает издание "Нис матен".
Со ссылкой на источники в правоохранительных органах отмечается, что незадолго до нападения в Ницце задержанный контактировал с главным подозреваемым. По версии следствия, именно этот человек накануне инцидента дал ему телефон.
ЧП случилось накануне утром, когда тунисец 1999 г.р. с несколькими ножами, двумя мобильными телефонами и Кораном ворвался в церковь Нотр-Дам в Ницце. Злоумышленник атаковал верующих, убив трех человек. Прибывшая полиция ранила террориста, который во время оказания медицинской помощи продолжал повторять "Аллах акбар!" Сейчас он находится в больнице.
Установлено, что уроженец Африки сначала нелегально прибыл в Италию, а спустя некоторое время смог перебраться во Францию.
Летом 2016 года в Ницце была осуществлен кровопролитный теракт. ЧП случилось, когда множество горожан и гостей города пришли на Английскую набережную наблюдать праздничный салют в честь национального праздника Франции - Дня взятия Бастилии. В толпу на огромной скорости въехал грузовик, которым управлял 31-летний уроженец Туниса. Жертвами трагедии стали тогда 86 человек, свыше трехсот пострадали.
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